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вторник, 06 июля 2021 09:26

"Малодушный лицемер, который и вашим, и нашим" - Полякова записала видео для Меладзе

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&quot;Малодушный лицемер, который и вашим, и нашим&quot; - Полякова записала видео для Меладзе
Оля Полякова посвятила видео Валерию Меладзе. Фото: instagram.com

Украинская певица Оля Полякова записала видео для российского артиста Валерия Меладзе. На днях в интервью он назвал ее фриком.

"Это буду не я, если не отвечу. Точнее, не отвечу, а задам несколько вопросов", - заявила Полякова на видео в Instagram.

В частности, Меладзе рассказал Ксении Собчак, что помнит Полякову. Она его шокировала: "Это фрик, а не исполнитель. Запомнилась мне тем, что ходила в купальнике и с короной на голове в общественных местах".

Полякова в свою очередь напомнила Меладзе об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе.

"Вас это никак не шокировало? Все там нормально? Вы как-то странно размыто сказали, что "кто-то разжег этот конфликт". А можно узнать, кто именно? Вы уже определились за восемь лет? Оба брата Меладзе спокойно работают в Украине, а "прилетает" почему-то не вам, а другим артистам. Я не буду спрашивать у вас, чей Крым. Об этом обязательно спросят в ближайшее время".

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По словам певицы, она "имеет право говорить правду о своей истории и право на возможность быть услышанной".

"Как же мне назвать вас? Малодушным, лицемером или как? Вы меня сравнили с Сергеем Зверевым. Я сравниваю вас с более классическим, почти академическим персонажем - Фигаро. Который и здесь, и там, и нашим, и вашим. Который только с виду такой большой. Ваше мнение для меня ничего не стоит", - заверила Полякова.

Певицы Ани Лорак и Татьяна Найник рассказали, что Константин Меладзе их домагался. Вокруг этой истории разгорелся настоящий скандал. Оля Полякова решила поддержать женщин и подтвердила их слова. Рассказала, что Константин и к ней проявлял неоднозначное внимание и даже пытался посадить к себе на колени.

Позже Лорак опровергла эту информацию и заявила, что фаны и журналисты неправильно поняли.

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