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четверг, 17 октября 2019 20:15

Надежда Мейхер рассказала, кем мечтала стать в детстве

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Телеведущая и певица Надежда Мейхер соревновалась против 10-летней гуру народного танца Ксении Литвар на проекте "Дети против звезд" Нового канала.

За кулисами проекта Gazeta.ua пообщалась с Надеждой Мейхер о детских мечтах певицы, таланты сына и дочерей.

Автор: пресс-служба Нового канала
  Певица Надежда Мейхер рассказала о детстве
Певица Надежда Мейхер рассказала о детстве

На шоу вы соревнуетесь в народных танцах. А чем еще увлекались в детстве?

Нравилось вязать. Также увлекалась поэзией. Любила стихи Александра Блока. Я много читала, любила литературу. Любила шить. В моей мамы была швейная машинка, я находила качество отрезки ткани и то моделировала. Долгое время было театральное хобби, разыгрывала различные сценки. Выходил некий актерский кружок на дому.

А сейчас какие у вас есть хобби?

Я не могу сказать, что имею какие-то увлечения. Любые мои хобби так или иначе становятся работой. Можно ли назвать уроки балета хобби? Видимо нет, все равно хореографию я задействую в своей профессиональной деятельности.

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Если бы вам снова предложили соревноваться с детьми в подобном шоу, которые еще таланты вы бы хотели показать?

Любой конкурс по украинской литературе. Просто я была отличницей по этому предмету, и он мне очень нравился. Меня ставили в пример одноклассникам, как нужно рассказывать стихи на родном языке. С удовольствием проявила бы себя в этом направлении.

Кем вы мечтали стать в детстве?

Я была мечтательницей. Когда мне было годков два, меня бабушка водила с собой на ферму. Я ей говорила, что хотела бы там работать. Потом я мечтала быть швеей, бабушкина родная сестра шила мне платья, хотелось делать так же. Некоторое время моя мама работала продавцом, поэтому попробовала себя в торговле. Мне очень понравилось. Любила считать деньги, давать сдачу. Мама научила меня считать на старых деревянных счетах. Потом я мечтала быть актрисой, певицей, балериной. Хотела стать писательницей, ведь рано начала придумывать разные истории.

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Какие таланты ваши дети могли бы показать?

У моих детей много талантов. Маша могла бы спокойно посоревноваться в борьбе. Профессионально она этим не занимается, но дочь очень сильная - как духом, так и физически. Анюта, однозначно, в танцах или актерских этюдах, в математике могла бы спокойно соревноваться. Игорь - в английском и французском языках, математике, запоминании цифр, компьютерной терминологии, игре на равновесие.

Кто из детей на шоу поразил вас больше всего?

Поразили все детки: они были амбициозные, хотели выиграть и горели победой, радовались своим успехам. Каждый запомнился по-своему, все были достойными соперниками.

Программа "Дети против звезд" транслируют по средам в 19:00 на Новом канале.

Украинская певица и бывшая участница трио "ВИА Гра" Надежда Мейхер взялась продюсировать молодых исполнителей. Первой артисткой, творчеством которой будет заниматься Мейхер, стала молодая певица Рашель. Подопечная Надежды Мейхер уже представила клип на дебютную песню "Побудь со мной". Режиссером видеоработы стала украинская клипмейкерка Елена Винярская.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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17
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