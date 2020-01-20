"Надеемся, Насте станет лучше": семья Заворотнюк приехала в храм набрать свяченой воды

На утренней службе Чернышева и Анны Заворотнюк не было, они приехали после службы Фото: Вокруг ТВ

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, больной раком, Петр Чернышев и ее дочь Анна появились в храме поселка Крекшино, где они проживают.

На утренней службе Чернышева и Анны Заворотнюк не было, они приехали после службы, пишет OBOZREVATEL.

"В храме до вечера разливают освященную воду. Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти 10 минут. Видимо, не хотели привлекать внимание и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Пожалуй, святая вода - одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались, набрали и сразу поехали. Будем надеяться, что Насте станет лучше - от воды или от поддержки близких, ведь они пример мужества для многих семей, которые столкнулись с этой бедой ", - отметил источник.

Сообщения, которые на днях появились во многих ЗМИ о том, что Анастасию и Петра видели на отдыхе в Таиланде, - неправда.

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"Не знаю, кто это придумал, но для людей, которые знают о ситуации, подобное даже представить невозможно. К сожалению, им сейчас точно не до отпуска. И уж конечно, не стоят обсуждений слухи о том, что болезнь вымышленная ради пиара. Это не Фриске, показывать Настю публике, как Жанну, и делать признание на всю страну никто не будет. Ее близкие заняли более достойную позицию - молчать, чтобы от них рано или поздно все отстали ", - цитирует источник.

Актриса Анастасия Заворотнюк встретила день рождения дочери в клинике. Праздник перенесли в палату из-за плохого самочувствия артистки, сообщает Telegram канал Mash. К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника.