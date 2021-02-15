"Начало трясти, минут 10 был шок" - участник "Голоса страны" поделился впечатлениями от шоу

"Поющий футболист" Вахтанг Вахтангишвили, более известный как Vaha, пытался попасть в "Голос страны" более 5 лет. Впервые выступил на сцене вокального шоу весной в прошлом году.

С Gazeta.ua артист поделился впечатлениями от участия. И рассказал, почему жалеет, что выбрал команду Потапа и Насти Каменских.

"После поездки на Чемпионат мира по футболу среди звезд я полюбил творчество. Начал заниматься вокалом с Ирмой Гвиниашвили - преподавательницей Киевской муниципальной академии музыки имени Глиера. Параллельно участвовал в кастингах на различные шоу, в том числе и "Х-фактор". Проходил более 5 кастингов на "Голос страны" перед тем, как попасть в шоу. Это было сложно, потому что конкуренция невероятная. Каждый раз приходил на новый сезон. На кастинге у тебя есть 30-40 секунд для того, чтобы доказать, что именно ты с 10 тысяч участников должен попасть в 50 лучших. Не мог понять, почему не прохожу дальше. Потом дошло, что не был готов не только вокально, но и морально. Изучить 1 песню и спеть ее идеально - недостаточно", - рассказал исполнитель.

Автор: предоставлено пиар-агентом артиста Vaha поделился впечатлениями от шоу

Артист отметил, что у него был шок после того, как ему сообщили об успешном прохождении кастинга на вокальное шоу.

"В моей жизни было 2 момента, когда я плакал. 1-й случай произошел тогда, когда мы заняли 3-е место на Чемпионате мира со сборной Украины. А 2-й - когда узнал, что прошел. Сообщили по телефону. Спокойно говорю "спасибо", кладу трубку и меня начало трясти, минут 10 был шок. Все 15 лет, за которые я играл в футбол, пел, учился, - мелькнули за секунду", - вспоминал певец.

Vaha на "слепых прослушиваниях" исполнил песню "Незабудка" Тимы Белорусских.

"Когда мне ее поставили, был немного шокирован. Никогда ее не слышал, и это не мой стиль. Оригинал и мое исполнение - это совершенно разные песни. Когда дали эту композицию, подумал: "Кто-то исполняет песни Фредди Меркьюри, Мадонны, Уитни Хьюстон, а я "Незабудку". Волновался, смогут ли понять судьи мой выбор. Перед выступлением страшно не было. Только сделал шаг, зазвучали первые ноты, и я полностью отдался песни. Был поражен, когда повернулись кресла судей MONATIKа, Дана Балана, Потапа и Настя Каменских", - поделился мужчина.

Певец выбрал команду Потапа и Насти Каменских.

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"Они мне нравятся как пара и личности. Потап и Настя Каменских - такие же веселые в жизни, как и на экране. Они прошли сложный творческий путь. У нас до сих пор есть связь, благодарен им за поддержку. Но немного жалею, что выбрал именно их. Музыкально отношу себя к другому направлению, стиль Дана Балана или MONATIKа мне ближе", - добавил Vaha.

Артист 33-летний Вахтанг Вахтангишвили, выступающий под сценическим именем Vaha, с детства занимался футболом. Более 12 лет назад его пригласили в сборную Украины по футболу среди звезд шоу-бизнеса. Так он стал "поющим футболистом".