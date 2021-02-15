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понедельник, 15 февраля 2021 12:21

Пивоваров выпустил ремейк сингла "Кислород"

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Пивоваров выпустил ремейк сингла &quot;Кислород&quot;
Артем Пивоваров выпустил ремейк хита "Кислород". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Исполнитель и саундпродюсер Артем Пивоваров в День святого Валентина представил новое звучание песни "Кислород" и mood video к ней. Сингл был выпущен 4 года назад в составе альбома "Стихия воды".

"В каждую песню, которую я пишу, независимо от того, какую она наберет популярность и как долго она "проживет", вкладываю часть души. Верю в абсолютно каждую композицию, но не мне решать, какая из них станет "той самой". В "Кислорода" уже более 20 миллионов просмотров на YouTube. Эту версию мы выпускаем 14 февраля для наших слушателей в благодарность за такую ​​любовь к этому синглу", - поделился артист.

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Артист Артем Пивоваров представил песню "Дежавю" на французском языке. Впервые часть трека прозвучало в видео во французском стиле.

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