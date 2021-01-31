"Нравятся эксперименты". Пивоваров выпустил сингл французской

Впервые часть трека прозвучало в видео во французском стиле. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артист Артем Пивоваров представил песню "Дежавю" на французском языке. Впервые часть трека прозвучало в видео во французском стиле.

"После выхода тематического видео во французском стиле, мы начали получать много положительных комментариев не только от наших стихийных слушателей, но и от франкоязычного населения. Они писали о том, что им нравится песня и они удивлены, что не слышат акцента. Мне приятно осознавать , что музыка не имеет границ. Мне нравятся эксперименты. Мы с командой решили привлечь преподавателя для помощи в переводе, адаптации текста и занятий для улучшения произношения, чтобы написать полную версию песни. Если моя музыка отзовется в сердцах слушателей из других стран и континентов - я буду счастлив делиться ею и дальше", - отметил певец.

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Артист Артем Пивоваров представил дебютную мобильную игру "Мои стихи, Твои ноты". Эта игра посвящена одноименному мультфильму саундпродюсера. Пивоваров отметил, что на протяжении многих лет создание собственного мультфильма было в списке желаний.