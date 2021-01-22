"Мои стихи, Твои ноты". Пивоваров выпустил свою первую мобильную игру

Пивоваров отметил, что на протяжении многих лет создание собственного мультфильма было в списке желаний. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артист Артем Пивоваров представил дебютную мобильную игру "Мои стихи, Твои ноты". Эта игра посвящена одноименному мультфильму саундпродюсера.

Пивоваров отметил, что на протяжении многих лет создание собственного мультфильма было в списке желаний.

"Это удалось осуществить, пусть и не в полном, а в короткометражном объеме в сопровождении композиции "Мои стихи, Твои ноты". Мне захотелось продолжить эту историю и погрузить наших слушателей в детство. Поэтому мы создали игру для того, чтобы слушатели могли по желанию перенестись в эпоху 8-битных игр, которые выходили на Dandy и Sega, и получить приятный флэшбэк. Только теперь в мобильном приложении", - сказал саундпродюсер.

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Игроки будут помогать колибри, которая является одним из героев мультфильма, пролететь как можно дальше и не попасть в лапы пчел. Время от времени на экране будет появляться Пивоваров и добавлять бонусы.

Артем Пивоваров выступил автором и саундпродюсером трека "Скажи." для участницы популярного телепроекта Вероники Коваленко. "Скажи." — второй сольный сингл Вероники Коваленко, участницы телешоу "Голос.Дiти". В Youtube ее авторский кавер на хит "Тает лед" взял отметку в 13 миллионов просмотров.