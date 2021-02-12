"Грузин должен петь" - участник "Голоса страны" рассказал, почему завершил карьеру профессионального футболиста

Артист 33-летний Вахтанг Вахтангишвили, выступающий под сценическим именем Vaha, с детства занимался футболом. Более 12 лет назад его пригласили в сборную Украины по футболу среди звезд шоу-бизнеса. Так он стал "поющим футболистом".

В интервью Gazeta.ua исполнитель рассказал, как попал на сцену.

Автор: предоставлено пиар-агентом артиста Vaha рассказал, как попал на сцену

Мужчина мечтал стать профессиональным футболистом, тренировался 4-5 раз в неделю. Учился на экономиста в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Однажды друзья потянули его играть в футбол с артистами.

Виталий Куровский (музыкальный продюсер, поэт-песенник. - Юрия Фалёсы возникла идея создать группу "Поющие футболисты". Мы с ребятами поехали на студию. И я понял, что это то, кроме футбола, без чего я тоже жить не могу. Встал выбор: или футбол, или музыка. Мечтал стать профессиональным футболистом, но все резко изменилось", - вспоминал певец. (музыкальный продюсер, поэт-песенник. - Gazeta.ua ) с юности является настоящим футбольным фанатом. Во время игры он заметил некоторых футболистов. Среди них был и я. Пригласил на официальную тренировку сборной украинских звезд. Спрашивает, поет ли кто-то из нас. Затем смотрит на меня и говорит: "Ты грузин, точно должен петь". Удивился, ведь пел только на грузинских застольях с родственниками. Выяснилось, что в Куровского и продюсеравозникла идея создать группу "Поющие футболисты". Мы с ребятами поехали на студию. И я понял, что это то, кроме футбола, без чего я тоже жить не могу. Встал выбор: или футбол, или музыка. Мечтал стать профессиональным футболистом, но все резко изменилось", - вспоминал певец.

Vaha и другие участники группы записали 2 песни и поехали на Чемпионат мира среди футболистов-артистов в Россию.

"Тогда заняли 3-е место. Мы не только играли в футбол, но и выступали вместе с другими звездами. Понравилось. После чемпионата мы вместе с Куровским тренировались, записывали новые песни, он многому меня научил. Мне говорили: "Ваха, занимайся футболом, потом будешь жалеть". Я не жалею, но это действительно сложный путь. 10 лет пролетели, еще работать и работать. А только сейчас я достигаю творческих результатов", - добавил артист.

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После Чемпионата мира по футболу среди звезд певец начал активно заниматься вокалом и проходить кастинги на различные шоу. В частности он принял участие в "Голосе страны-10". Но до финала дойти не удалось.

Участник вокального шоу "Голос страны-10" Vaha презентовал свой 1-й украиноязычный трек "Саме ти". Танцевальный сингл, который сочетает в себе 2 мощнейшие музыкальные культуры: грузинские мотивы и мелодичность украинского языка.