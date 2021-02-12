"Грузин должен петь" - участник "Голоса страны" рассказал, почему завершил карьеру профессионального футболиста

 
Ексклюзивы
1/5
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - рассказали, как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 45
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Наказывают других и провоцируют - эксперт назвал причину смертельных ДТП
Просмотров: 270
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
1 Просмотров: 684
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 216
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1161
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 360
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 549
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 756
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 477
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
4
5
5
6
Пышногрудая певица подчеркнула прелести откровенным боди
Пышногрудая певица подчеркнула прелести откровенным боди
Педан готовит жене романтику в поле на День влюбленных
Педан готовит жене романтику в поле на День влюбленных
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
Пышные формы: 5 моделей plus size, которые потрясли сеть
Пышные формы: 5 моделей plus size, которые потрясли сеть
Дженнифер Энистон 52: блестящая карьера и неудачи в личной жизни
Дженнифер Энистон 52: блестящая карьера и неудачи в личной жизни
Видео
Все видео
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Pop-jazz певица выпустила клип об эмоциональном истощении
Pop-jazz певица выпустила клип об эмоциональном истощении
Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру
Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру
Интервью
1/5
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 216
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1161
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 414
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 477
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 477
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 405
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
пятница, 12 февраля 2021 11:56

"Грузин должен петь" - участник "Голоса страны" рассказал, почему завершил карьеру профессионального футболиста

  Комментировать

Артист 33-летний Вахтанг Вахтангишвили, выступающий под сценическим именем Vaha, с детства занимался футболом. Более 12 лет назад его пригласили в сборную Украины по футболу среди звезд шоу-бизнеса. Так он стал "поющим футболистом".

В интервью Gazeta.ua исполнитель рассказал, как попал на сцену.

Автор: предоставлено пиар-агентом артиста
  Vaha рассказал, как попал на сцену
Vaha рассказал, как попал на сцену

Мужчина мечтал стать профессиональным футболистом, тренировался 4-5 раз в неделю. Учился на экономиста в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Однажды друзья потянули его играть в футбол с артистами.

"Виталий Куровский (музыкальный продюсер, поэт-песенник. - Gazeta.ua) с юности является настоящим футбольным фанатом. Во время игры он заметил некоторых футболистов. Среди них был и я. Пригласил на официальную тренировку сборной украинских звезд. Спрашивает, поет ли кто-то из нас. Затем смотрит на меня и говорит: "Ты грузин, точно должен петь". Удивился, ведь пел только на грузинских застольях с родственниками. Выяснилось, что в Куровского и продюсера Юрия Фалёсы возникла идея создать группу "Поющие футболисты". Мы с ребятами поехали на студию. И я понял, что это то, кроме футбола, без чего я тоже жить не могу. Встал выбор: или футбол, или музыка. Мечтал стать профессиональным футболистом, но все резко изменилось", - вспоминал певец.

Vaha и другие участники группы записали 2 песни и поехали на Чемпионат мира среди футболистов-артистов в Россию.

"Тогда заняли 3-е место. Мы не только играли в футбол, но и выступали вместе с другими звездами. Понравилось. После чемпионата мы вместе с Куровским тренировались, записывали новые песни, он многому меня научил. Мне говорили: "Ваха, занимайся футболом, потом будешь жалеть". Я не жалею, но это действительно сложный путь. 10 лет пролетели, еще работать и работать. А только сейчас я достигаю творческих результатов", - добавил артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему плакала Дорофеева и магия жертвы буллинга: как прошел эфир "Голоса страны"

После Чемпионата мира по футболу среди звезд певец начал активно заниматься вокалом и проходить кастинги на различные шоу. В частности он принял участие в "Голосе страны-10". Но до финала дойти не удалось.

Участник вокального шоу "Голос страны-10" Vaha презентовал свой 1-й украиноязычный трек "Саме ти". Танцевальный сингл, который сочетает в себе 2 мощнейшие музыкальные культуры: грузинские мотивы и мелодичность украинского языка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Грузин должен петь" - участник "Голоса страны" рассказал, почему завершил карьеру профессионального футболиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

В центре Киева построили ядерный реактор

Состоялся полет первого в мире бомбардировщика

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 58988
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 50049
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 9450
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9243
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 7245
Знаменитости
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
Jerry Heil представила формулу любви в новой песне
 Просмотров: 18
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
Тина Кароль в обтягивающему наряде представила "скандальный" клип
 Просмотров: 333
Пышногрудая певица подчеркнула прелести откровенным боди
Пышногрудая певица подчеркнула прелести откровенным боди
5
 1 Просмотров: 5364
Леся Никитюк четко ответила, станет ли следующей "Холостячкой"
Леся Никитюк четко ответила, станет ли следующей "Холостячкой" Просмотров: 504
Педан готовит жене романтику в поле на День влюбленных
Педан готовит жене романтику в поле на День влюбленных
4
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
6
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
1
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Голосов: 42491
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть