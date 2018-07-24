На зависть Кардашьян: пышные ягодицы модели могут стать крупнейшими в мире

Автор: .instagram Шведка Наташа Краун может стать обладательницей крупнейших ягодиц в мире

Жительница шведского города Гетеборг Наташа Краун заявила, что хочет отрастить самые большие в мире ягодицы и упорно работает над этим.

Шведская модель разработала для себя специальную высококалорийную диету чтобы достичь цели, пишет The Sun.

Ежедневно она ест пиццу, макароны и пьет шоколадные коктейли. За месяц 24-летняя Краун съедает 6 килограммов шоколадной пасты Nutella. Это примерно 15 банок.

"Чем больше веса я наберу, тем лучше будет моя попа. Я сделаю все, что только могу, чтобы стать обладательницей самых пышных в мире ягодиц", - заявила Наташа.

Автор: .instagram Шведка Наташа Краун может стать обладательницей крупнейших ягодиц в мире

Кроме высококалорийной пищи, Краун увеличивает свои ягодицы и с помощью пластических хирургов. Первую пластическую операцию по увеличению ягодиц девушка сделала в 20 лет.

Публикация от Natasha Crown (@natasha_crown_official___) 30 Июн 2018 в 2:22 PDT

Родители не одобряют увлечение дочери, переживают за ее здоровье и личную жизнь. Однажды они даже назвали Краун "коровой". Это сильно оскорбило девушку, и она решила продолжить делать операции, несмотря ни на что, поскольку это делает ее счастливой.

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Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Их заметили на море. Девушка Юлия Бойко на фотографии с пышными ягодицами прижимается к антикоррупционному прокурору.