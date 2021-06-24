На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео

Киркоров записал видео о запрете въезда в Украину. Фото: pravda.com.ua

Звезда российского шоубиза Филипп Киркоров поблагодарил украинских чиновников Минкульта Украины и СБУ за внесение его в список лиц, угрожающих безопасности страны.

О том, что этим надо гордиться, российский певец сказал в эмоциональном видео, опубликованном в его официальном Instagram,

"Внесение в черный список Народного артиста Украины - это уже звучит как абсурд. Но в мире много такого. Такие недалекие чиновники не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам "спасибо", ведь они помогают мне становиться еще более популярным. На самом деле запретили не Киркорова, а Россию, ненависть к которой захлестывает. Если Киркоров становится угрозой для государства, то это государство можно только пожалеть", - заявил артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минкульт объяснил, почему Лорак и Киркорова не лишили звания "народных"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

22 июня Министерство культуры Украины по поручению СБУ включило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, российского артиста Филиппа Киркорова. В министерстве уточнили, что включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически, само ведомство не наделено полномочиями, кого включать или удалять из этого списка.