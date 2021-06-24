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четверг, 24 июня 2021 16:45

На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео

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На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
Киркоров записал видео о запрете въезда в Украину. Фото: pravda.com.ua

Звезда российского шоубиза Филипп Киркоров поблагодарил украинских чиновников Минкульта Украины и СБУ за внесение его в список лиц, угрожающих безопасности страны.

О том, что этим надо гордиться, российский певец сказал в эмоциональном видео, опубликованном в его официальном Instagram,

"Внесение в черный список Народного артиста Украины - это уже звучит как абсурд. Но в мире много такого. Такие недалекие чиновники не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь, музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам "спасибо", ведь они помогают мне становиться еще более популярным. На самом деле запретили не Киркорова, а Россию, ненависть к которой захлестывает. Если Киркоров становится угрозой для государства, то это государство можно только пожалеть", - заявил артист.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

22 июня Министерство культуры Украины по поручению СБУ включило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, российского артиста Филиппа Киркорова.

В министерстве уточнили, что включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически, само ведомство не наделено полномочиями, кого включать или удалять из этого списка.

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