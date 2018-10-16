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вторник, 16 октября 2018 16:56

На каруселях, но без королевы: звезды устроили гламурное афтепати на свадьбе принцессы
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Гости на праздновании свадьбы принцессы Евгении
Гости на праздновании свадьбы принцессы Евгении
Гости на праздновании свадьбы принцессы Евгении
Гости на праздновании свадьбы принцессы Евгении
Гости на праздновании свадьбы принцессы Евгении

Накануне выходных принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбенка.

После официального мероприятия, звездные гости два дня гуляли на праздновании события, а фото постят в соцсети и сегодня.

Среди приглашенных были: Элли Голдинг, Деми Мур, Робби Уильямс, чья дочь была подружкой невесты, Кейт Мосс и многие другие.

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Вечеринка проходила в королевском доме The Royal Lodge Windsor, который был Виндзерской резиденцией мамы королевы Елизаветы с 1952-го года пока она не ушла из жизни в 2002 году. С 2004 года - это резиденция семьи герцога Йоркского.

Звездные гости на свадьбу Евгении пили водку, "Кровавую Мэри", ели пиццу и катались на аттракционах. Фото развлечений постили в Инстаграм.

Певец Робби Уильямс выскочил на сцену и спел для гостей Angels.

Королева и ее супруг принц Филипп, а также принц Чарльз не пошли на вечеринку. Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям присоединились к звездам. Принц Гарри и Меган Маркл полетели в Австралию.

Модель Кара Делевинь и ее сестра Поппи Делевинь ушли в 5.30 утра.

Гости оседлали карусели, могли есть мороженое и бургеры прямо из специальных фургонов, лакомились попкорном, и пили "Кровавую Мэри", когда на утро было похмелье. Лив Тайлер без макияжа поймали возле ее дома в Лондоне.

Меган Маркл и принц Гарри сообщили новость о грядущем пополнении семье на свадьбе принцессы Евгении. На свадьбу Меган прибыла в пальто синего цвета, не снимала на церемонии, и под каким скрывала округлые формы. Захидyи СМИ пишут, что Маркл и Гарри не захотели раньше говорить о ребенке, чтобы не перетягивать на себя внимание от свадьбы внучки королевы Елизаветы II.

dailymail.co.uk
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