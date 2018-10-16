На каруселях, но без королевы: звезды устроили гламурное афтепати на свадьбе принцессы

Накануне выходных принцесса Евгения вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбенка.

После официального мероприятия, звездные гости два дня гуляли на праздновании события, а фото постят в соцсети и сегодня.

Среди приглашенных были: Элли Голдинг, Деми Мур, Робби Уильямс, чья дочь была подружкой невесты, Кейт Мосс и многие другие.

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Вечеринка проходила в королевском доме The Royal Lodge Windsor, который был Виндзерской резиденцией мамы королевы Елизаветы с 1952-го года пока она не ушла из жизни в 2002 году. С 2004 года - это резиденция семьи герцога Йоркского.

Звездные гости на свадьбу Евгении пили водку, "Кровавую Мэри", ели пиццу и катались на аттракционах. Фото развлечений постили в Инстаграм.

Певец Робби Уильямс выскочил на сцену и спел для гостей Angels.

Королева и ее супруг принц Филипп, а также принц Чарльз не пошли на вечеринку. Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям присоединились к звездам. Принц Гарри и Меган Маркл полетели в Австралию.

Модель Кара Делевинь и ее сестра Поппи Делевинь ушли в 5.30 утра.

Гости оседлали карусели, могли есть мороженое и бургеры прямо из специальных фургонов, лакомились попкорном, и пили "Кровавую Мэри", когда на утро было похмелье. Лив Тайлер без макияжа поймали возле ее дома в Лондоне.

Меган Маркл и принц Гарри сообщили новость о грядущем пополнении семье на свадьбе принцессы Евгении. На свадьбу Меган прибыла в пальто синего цвета, не снимала на церемонии, и под каким скрывала округлые формы. Захидyи СМИ пишут, что Маркл и Гарри не захотели раньше говорить о ребенке, чтобы не перетягивать на себя внимание от свадьбы внучки королевы Елизаветы II.