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вторник, 16 октября 2018 14:17

Новая прическа и странные платья: как Меган Маркл скрывала беременность
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Меган Маркл отвлекала внимание от своего интересного положения
Меган Маркл отвлекала внимание от своего интересного положения
Меган Маркл отвлекала внимание от своего интересного положения
Меган Маркл отвлекала внимание от своего интересного положения
Меган Маркл отвлекала внимание от своего интересного положения

Недавно стало известно, что герцоги Сассекские станут родителями.

Несколько месяцев Меган Маркл поражала новыми образами и странными платьями, чтобы отвести внимание от своего интересного положения к оригинальному образу.

Какие трюки использовала Меган Маркл выясняло издание MailOnline.

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С выбором наряда Меган помогает ее близкая подруга канадка Джессика Малруни. Она отправилась с герцогами в тур по Австралии в качестве стилиста.

Перед тем, как объявить новость, Меган и Гарри приземлились в Австралии, на публике звезда "Форс-мажоров" появилась с объемными папками, которые прижимала к груди. На Меган был джемпер и широкое пальто.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри посетили на свадьбу принцессы Евгении. Там Меган появилась в пальто, не снимала на церемонии, наряды принадлежит марке, создала свадебное платье актрисы. На том же свадьбе пара сообщила родным, что ждут первенца.

"Мы привыкли видеть Меган в платьях, которые подходят ее фигуре, поэтому трудно не обсудить ее выхода, когда она превышает наряды большие по размеру. Палто ниже колена уместно в осенний сезон и не вызывает слишком много подозрений. Мне понравилось пальто, в котором Меган появилась в Сиднее и стиль в целом. в общем интересно наблюдать, как она демонстрирует ноги даже в пальто. Ведь это делает образ не до конца закрытым и дает возможность не акцентировать внимание на беременности, - говорит звездный стилист ресурса Femail.

Меган в интересном положении 12 недель, по слухам, она забеременела в середине июля. Ранее Меган выгуляла платье с драпировкой, что вызвало волну критики.

Меган ранее посетила королевскую академию искусстве в платье от Givenchy, в котором удачным фасоном искусно скрыла живот.

По слухам иметь Меган, Дория, собирается временно переехать в Великобританию, чтобы помочь дочери с ребенком после его рождения.

Еще один трюк, чтобы отвлечь фотографов от своей фигуры, Меган позаимствовала у Кейт Миддлтон. Для этого герцогиня изменили прическу.

"Мы всегда заинтересованы, что Меган Маркл носит, как выглядит ее волос, поэтому, возможно ее выпрямленные волосы, стало отвлекающим маневром, по вопросу беременности. Беременным женщинам не желательно делать химическое выравнивание, поэтому Меган создают прическу теперь дольше. Ранее мы видели ее с локонами, значительно быстрее делаются и их можно не мыть несколько дней ", - говорит звездный парикмахер Джейсон Коллиер."

Меган Маркл и принц Гарри станут родителями весной 2019-го года. Кейт Миддлтон родила третьего ребенка этого года. Герцогиня недавно вышла из декрета.

dailymail.co.uk
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16
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