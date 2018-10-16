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вторник, 16 октября 2018 11:37

На каблуках и в узком платье: Меган Маркл впервые появилась на публике после новости о беременности
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Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Австралии
Фото: Reuters
Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Австралии
Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Австралии
Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Австралии
Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Австралии

Меган Маркл и принц Гарри посетили Австралию в рамках тура.

Это первое международное турне пары после свадьбы и объявления о своем пополнении в семье.

Меган посетила австралийский зоопарк в белом платье от местной маркиl Karen Gee. Дизайнер известна нарядами, что подчеркивают формы и проверены временем. Модель на герцогине называется "Blessed". Дополнила образ жена принца Гарри туфлями на каблуках от Stuart Weitzman и украшениями, которые носила принцесса Диана.

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Позже Меган сменила каблуки на удобные балетки и надела плащ.

Меган Маркл и принц Гарри сообщили новость о грядущем пополнении семье на свадьбе принцессы Евгении. На свадьбу Меган прибыла в пальто синего цвета, которое не снимала на церемонии, и под которым скрывала округлые формы. Западные СМИ пишут, что Маркл и Гарри не захотели раньше говорить о ребенке, чтобы не перетягивать на себя внимание от свадьбы внучки королевы Елизаветы II.

dailymail.co.uk
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Дата
16
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