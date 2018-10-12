 
Ексклюзивы
1/5
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 558
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 810
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 2376
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 918
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 702
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3897
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 765
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3375
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2052
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
38
6
6
10
3
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ева Лонгория ездит с новорожденным сыном в командировку
Ева Лонгория ездит с новорожденным сыном в командировку
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила идеальный пресс
Звезда "50 оттенков серого" обнажила идеальный пресс
Брэдли Купер потратил на семейное гнездышко $ 13 млн
Брэдли Купер потратил на семейное гнездышко $ 13 млн
Шарлиз Терон в рубашке на голое тело поразила игривым образом
Шарлиз Терон в рубашке на голое тело поразила игривым образом
Видео
Все видео
Джамала порадовала фанатов новым альбомом
Джамала порадовала фанатов новым альбомом
Филька вдохновил - пользователи высмеяли новый образ Ани Лорак
Филька вдохновил - пользователи высмеяли новый образ Ани Лорак
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Nirvana второй раз выступила после смерти Кобейна
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Без сознания и с травмой головы - Дмитрий Комаров рассказал об ужасах съемок
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 657
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 504
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3375
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2745
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 октября 2018
Просмотров: 18
Десять тез про Європу й Україну
1. Європа має чіткі кордони на півночі, заході й півдні – але не має їх на сході. Східний кордон європейської цивілізації завжди був найменш ...
пятница, 12 октября 2018 16:41

Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38

1 Комментировать

Сегодня состоялась свадьба внучки королевы Великобритании принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка. Пара обвенчалась на церемонии в Лондоне.

На церемонии присутствовали сотни уважаемых гостей, среди которых немало звезд.

Певец Робби Вльямс пришел с женой и тещей, а его дочь Теодора шла позади невесты вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи

Наоми Кэмпбелл, Деми Мур, Лив Тайлер и многие другие пришли к храму Святого Джорджа, который был построен еще в 15-м веке.

Сильный ветер срывал с гостей шляпы и играл с платьем герцогини Кембриджской. Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу в наряде от любимого дизайнера, создавшего для нее свадебное платье - Alexander McQueen. Платья от этого модного дома Миддлтон выбирает на все важные светские события. В нем она была на крестинах своих детей и свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Последняя, ​​кстати на свадьбе Евгении была одета в наряд от известного бренда, который тоже создал для нее свадебное платье - Givenchy, дополнила образ шляпкой Noel Stewart. Из-за чрезмерно темного цвета наряда, Меган уже успели раскритиковать в сети.

Принцесса Евгения и ее нынешний муж познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии. Евгении было 20-ть лет, а Джеку - 24.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

На Оскара Уайльда одевали платье

"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах

Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 186063
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 4 Просмотров: 57375
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 49708
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 39884
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 31863
Знаменитости
Ева Лонгория ездит с новорожденным сыном в командировку
Ева Лонгория ездит с новорожденным сыном в командировку
6
 Просмотров: 1710
Звезда "50 оттенков серого" обнажила идеальный пресс
Звезда "50 оттенков серого" обнажила идеальный пресс
6
 Просмотров: 1755
Джамала порадовала фанатов новым альбомом
Джамала порадовала фанатов новым альбомом
 Просмотров: 144
Болезнь придумала: в сети отреагировали на выход Марченко из танцевального проекта
Болезнь придумала: в сети отреагировали на выход Марченко из танцевального проекта
5
 Просмотров: 1107
Брэдли Купер потратил на семейное гнездышко $ 13 млн
Брэдли Купер потратил на семейное гнездышко $ 13 млн
10
 Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 30932
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua