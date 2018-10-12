Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы

Сегодня состоялась свадьба внучки королевы Великобритании принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка. Пара обвенчалась на церемонии в Лондоне.

На церемонии присутствовали сотни уважаемых гостей, среди которых немало звезд.

Певец Робби Вльямс пришел с женой и тещей, а его дочь Теодора шла позади невесты вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

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Наоми Кэмпбелл, Деми Мур, Лив Тайлер и многие другие пришли к храму Святого Джорджа, который был построен еще в 15-м веке.

Сильный ветер срывал с гостей шляпы и играл с платьем герцогини Кембриджской. Кейт Миддлтон прибыла на свадьбу в наряде от любимого дизайнера, создавшего для нее свадебное платье - Alexander McQueen. Платья от этого модного дома Миддлтон выбирает на все важные светские события. В нем она была на крестинах своих детей и свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Последняя, ​​кстати на свадьбе Евгении была одета в наряд от известного бренда, который тоже создал для нее свадебное платье - Givenchy, дополнила образ шляпкой Noel Stewart. Из-за чрезмерно темного цвета наряда, Меган уже успели раскритиковать в сети.

Принцесса Евгения и ее нынешний муж познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии. Евгении было 20-ть лет, а Джеку - 24.