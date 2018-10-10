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четверг, 11 октября 2018 13:36

Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон была замечена на экскурсии в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Герцогиня посмотрела центр фотографии и коллекцию ювелирных украшений.

На Кейт было платье от британского бренда Erdem коллекции весна-лето 2018 года, туфли на каблуках, дополнила образ клатчем и серьгами за £ 290 того же бренда.

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"Во время, когда у всех есть айфоны, и каждый видит себя фотографом, мы демонстрируем фотографию по-новому", - говорит директор музея во время приема Кейт Миддлтон.

Кейт сама обожает фотографировать. Первые портреты детей, которые увидел свет, она сделала собственноручно.

Завтра Кейт Миддлтон и принц Уильям будут гостями на свадьбе принцессы Евгении, а их дети будут пажами на празднике. По слухам принцесса Евгения должна была отпраздновать свадьбу еще в прошлом году, но дала принцу Гарри возможность опередить ее.

dailymail.co.uk
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11
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