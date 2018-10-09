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вторник, 09 октября 2018 17:47

Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье
7

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Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на новое мероприятие
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на новое мероприятие
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на новое мероприятие
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на новое мероприятие
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали на новое мероприятие

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие посвященное ментальному здоровью.

Кейт вышла из авто в наряде, который уже надевала в 2017 году в Германии, обутая в светлые туфли-лодочки на каблуках.

Стоимость платья £ 1,350 от марки Emilia Wickstead. Дополнила образ сумочкой из крокодиловой кожи за £ 695 от Aspinal of London, которая отличается от тех клатчей, которые привыкла носить Кейт.

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Герцогиня Кейт вышли из декрета после рождения третьего ребенка. Герцоги имеют троих детей: сыновей Джордах, Луи и дочь Шарлотту.

dailymail.co.uk
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