Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие посвященное ментальному здоровью.

Кейт вышла из авто в наряде, который уже надевала в 2017 году в Германии, обутая в светлые туфли-лодочки на каблуках.

Стоимость платья £ 1,350 от марки Emilia Wickstead. Дополнила образ сумочкой из крокодиловой кожи за £ 695 от Aspinal of London, которая отличается от тех клатчей, которые привыкла носить Кейт.

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Герцогиня Кейт вышли из декрета после рождения третьего ребенка. Герцоги имеют троих детей: сыновей Джордах, Луи и дочь Шарлотту.