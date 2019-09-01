"Мы грустили" - Каменских тронула снимком с Потапом

Анастасия Каменских зворушила мережу знімком із чоловіком, продюсером і рэперером Потапом. Він нещодавно повернувся із Греції, де відпочивав із сином Андрієм.
"Ми сумували за тобою, коханий Потап", - підписала співачка фото англійською мовою.
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Артистка злегка посміхається в камеру. На руках тримає собаку. На задньому фоні Потап застиг "в поцілунку", характерно склавши губи трубочкою.
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В сети появились архивные фото украинской певицы Насти Каменских и ее экс-возлюбленного Владимира Дятлова. Пара встречалась в 2005-м.
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