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вторник, 20 августа 2019 13:42

До Потапа: как выглядит бывший Насти Каменских

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В сети появились архивные фото украинской певицы Насти Каменских и ее экс-возлюбленного Владимира Дятлова.

Пара встречалась в 2005-м, сообщило издание Maximum.

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Автор: https://maximum.fm
  Настя Каменских с бывшим возлюбленным Владимиром Дятловым
Настя Каменских с бывшим возлюбленным Владимиром Дятловым

В то время Каменских и Дятлов учились в украинско-американском гуманитарном институте Висконсинского международного университета в США.

Отношения влюбленных были серьезными, но начали разрушаться после переезда Владимира в родной Николаев.

Автор: https://maximum.fm
  Настя Каменских с бывшим возлюбленным Владимиром Дятловым
Настя Каменских с бывшим возлюбленным Владимиром Дятловым

Дятлов из состоятельной семьи, его отец бизнесмен. Сам Владимир также занимается бизнесом, в свое время был председателем фракции Партии Регионов в Вознесенском райсовете.

Настя и Владимир после расторжения отношений не рассорились, а наоборот, остались друзьями, да еще и имеют крестника.

Настя Каменских вышла замуж за певца и продюсера Алексея Потапенко (Потап) в мае 2019-го. Встречаться пара начала еще в 2014-м. Потап поделился, почему так долго скрывал отношения с Настей. По словам мужчины, он не мог рассказать о романе из-за брака с Ириной Горовой.

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