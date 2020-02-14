Можно и до ушей: линия бикини Регины Тодоренко возбудила споры в Instagram

Телеведущая Регина Тодоренко шокирует поклонников все более высокой линией декольте.
Звезда опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.
На фото Тодоренко позирует с пляжной сумкой в коричневом раздельном купальнике на фоне бара с пальмами.
Большинство фолловеров обратили внимание на загар и фигуру Регины, а также на фасон купальника. Хейтеры и фаны стали по разные стороны баррикад. Кто-то обратил внимание на неравномерный загар, слишком высокую линию декольте, и в целом неудачное фото, а некоторые напротив утверждали, что фасон и цвет пляжного наряда очень модные, и фигура Регины чрезвычайно подтянутая.
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"До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители ", - шутливо подписала фото сама Регина.
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#maldives @rafflesmaldives Photo - @kovlyasha "До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители🤪
5 декабря сыну певицы и телеведущей Регины Тодоренко Майклу исполнился год. Об этом Регина написала в соцсети Instagram и выложила фото, где кормит малыша грудью. На фотографии телеведущая в черном вечернем платье, а ее сын - в брюках и рубашке. Она улыбается, а малыш сосет молоко.
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