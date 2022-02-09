"Могли бы не выходить из номера" - Горбунов рассказал о путешествии в Париж с женой

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отправились в столицу Франции, чтобы отпраздновать годовщину брака.

Влюбленные публикуют фото и видео из романтического путешествия. Горбунов в Instagram показал, как они с супругой проводят время вдвоем в номере.

"Тот случай, когда могли бы не выходить из номера, но выставки сами себя не посмотрят", - написал телеведущий.

Фото: instagram.com/p/CZrhWuUNvWJ

Осадчая также активно публикует фотографии из путешествия и рассказывает фанам.

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"В отсутствие путешествий я больше всего скучала по Парижу и будто банально звучит, но это мой второй родной город и путешествия сюда, как возвращение в детство. На карантине я учила французский, посмотрела сто раз клип Кристофа Мае Les Gens, ведь мой Париж такой, как в этом видео. Я скучала и ждала нашей встречи. Прошло больше двух лет, и мы снова вместе. Я стараюсь разговаривать на французском (даже получаю комплименты, но больше за старания) радуюсь и дождю, и солнцу, и строю планы на будущие путешествия", — написала в своем посте ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадча отметили годовщину свадьбы. Звезды поженились пять лет назад 3 февраля. Чтобы отпраздновать важный для них день, пара сбежала в романтический Париж.