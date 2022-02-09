"Могли бы не выходить из номера" - Горбунов рассказал о путешествии в Париж с женой

 
Ексклюзивы
1/5
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Просмотров: 18
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 1728
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1044
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 639
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1089
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2331
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1071
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 540
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3636
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 603
Фото
Все фото
5
5
6
7
16
&quot;Могли бы не выходить из номера&quot; - Горбунов рассказал о путешествии в Париж с женой
"Могли бы не выходить из номера" - Горбунов рассказал о путешествии в Париж с женой
Alyona Alyona топлесс призналась, что наказывает себя за переедание: &quot;Проблемы надо прорабатывать&quot;
Alyona Alyona топлесс призналась, что наказывает себя за переедание: "Проблемы надо прорабатывать"
От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды
Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа
Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа
Видео
Все видео
В трусах и маске: Роналду оздоровился в морозильной камере
В трусах и маске: Роналду оздоровился в морозильной камере
Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania
Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania
Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова
Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова
Дочь Меладзе развернула четыре тренерские кресла на "Голосі країни": чью команду она выбрала
Дочь Меладзе развернула четыре тренерские кресла на "Голосі країни": чью команду она выбрала
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1134
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1872
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1098
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 333
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 16:53

"Могли бы не выходить из номера" - Горбунов рассказал о путешествии в Париж с женой
5

  Комментировать

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отправились в столицу Франции, чтобы отпраздновать годовщину брака.

Влюбленные публикуют фото и видео из романтического путешествия. Горбунов в Instagram показал, как они с супругой проводят время вдвоем в номере.

"Тот случай, когда могли бы не выходить из номера, но выставки сами себя не посмотрят", - написал телеведущий.

Ведущие шоу Голос страны 12 Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отправились в столицу Франции, чтобы отпраздновать годовщину бракосочетания.
Фото: instagram.com/p/CZrhWuUNvWJ
В своих Instagram влюбленные публикуют фото и видео из романтического путешествия.
Юрий Гобрунов показал, как они с супругой проводят время вдвоем в номере.
Ранее он показал снимки, сделанные во время прогулки по городу. «Со стеклянным треугольником в центре Парижа!» – прокомментировал Горбунов фото с Осадчей на фоне Лувра.
Ведущий Юрий Горбунов

Осадчая также активно публикует фотографии из путешествия и рассказывает фанам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стейтем и Хантингтон-Уайтли раскрыли, как назвали новорожденную дочь

"В отсутствие путешествий я больше всего скучала по Парижу и будто банально звучит, но это мой второй родной город и путешествия сюда, как возвращение в детство. На карантине я учила французский, посмотрела сто раз клип Кристофа Мае Les Gens, ведь мой Париж такой, как в этом видео. Я скучала и ждала нашей встречи. Прошло больше двух лет, и мы снова вместе. Я стараюсь разговаривать на французском (даже получаю комплименты, но больше за старания) радуюсь и дождю, и солнцу, и строю планы на будущие путешествия", — написала в своем посте ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадча отметили годовщину свадьбы. Звезды поженились пять лет назад 3 февраля. Чтобы отпраздновать важный для них день, пара сбежала в романтический Париж.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Могли бы не выходить из номера" - Горбунов рассказал о путешествии в Париж с женой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 34113
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 3 Просмотров: 12870
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 12385
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10944
Из приграничных Харькова и Херсона прекращена продажа авиабилетов
Из приграничных Харькова и Херсона прекращена продажа авиабилетов Просмотров: 7551
Знаменитости
Стейтем и Хантингтон-Уайтли раскрыли, как назвали новорожденную дочь
Стейтем и Хантингтон-Уайтли раскрыли, как назвали новорожденную дочь Просмотров: 324
Alyona Alyona топлесс призналась, что наказывает себя за переедание: "Проблемы надо прорабатывать"
Alyona Alyona топлесс призналась, что наказывает себя за переедание: "Проблемы надо прорабатывать"
5
 Просмотров: 1152
От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
От украинского дизайнера: Адель похвасталась бархатным мини на лондонском мероприятии
6
 Просмотров: 549
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды
Объявили победителей Brit Awards 2022: кто стал триумфатором и завоевал три главные награды
7
 Просмотров: 324
Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа
Соне Плакидюк исполняется 33 года: самые сексуальные снимки эпатажной фэшн-фотографа
16
 Просмотров: 2268
Больше всего комментируют
16
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
4
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
3
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Голосов: 44186
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть