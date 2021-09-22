Фото: @nataliya_mogilevskaya

Украинская певица 46-летняя Наталья Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад.

Снимки с обложки журнала Elle и другие фото молодости опубликовала в Instagram.

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"Первой обложке 12 лет, второй - 14. Не верится, что столько лет прошло", - прокомментировала Могилевская.

Подписчики пришли в восторг от фотографий и отметили, что певица ничуть не изменилась.

"Наталья, вы прекрасны", "Шикарная сейчас и 14 лет назад", "Вы всегда прекрасно выглядите", "Ни капли не изменилась".

Артистка Наталья Могилевская призналась, что имеет лишних 10 кг. Она решила рассказать об этом публично для мотивации, чтобы быстрее похудеть. Певица пообещала, что будет работать над собой в формате марафона с тренером и диетологом. А деталями похудения делиться с поклонниками.