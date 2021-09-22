 
Ексклюзивы
1/5
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
Просмотров: 576
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 837
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
2 Просмотров: 504
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 504
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 900
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 855
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 639
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1368
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1674
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29691
Фото
Все фото
5
9
5
5
6
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад
Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад
&quot;Не идти на компромиссы&quot; - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
"Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
Украинская призерша Олимпиады вышла замуж и показала яркие фото с девичника
Украинская призерша Олимпиады вышла замуж и показала яркие фото с девичника
Видео
Все видео
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"
Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 639
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2574
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1215
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 774
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 873
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 17:43

Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад
9

  Комментировать

Обложка журнала Elle для которой Наталья Могилевская снялась 12 лет назад.
Фото: @nataliya_mogilevskaya
Этой обложке уже 14 лет.
Наталья Могилевская показала себя 14 лет назад.
Наталья Могилевская показала себя 14 лет назад.
Наталья Могилевская показала себя 14 лет назад.

Украинская певица 46-летняя Наталья Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад.

Снимки с обложки журнала Elle и другие фото молодости опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости

"Первой обложке 12 лет, второй - 14. Не верится, что столько лет прошло", - прокомментировала Могилевская.

Подписчики пришли в восторг от фотографий и отметили, что певица ничуть не изменилась.

"Наталья, вы прекрасны", "Шикарная сейчас и 14 лет назад", "Вы всегда прекрасно выглядите", "Ни капли не изменилась".

Артистка Наталья Могилевская призналась, что имеет лишних 10 кг. Она решила рассказать об этом публично для мотивации, чтобы быстрее похудеть. Певица пообещала, что будет работать над собой в формате марафона с тренером и диетологом. А деталями похудения делиться с поклонниками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 14310
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 10674
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 7605
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
 Просмотров: 5652
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 4410
Знаменитости
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
5
 Просмотров: 90
Танцовщик балета Дорофеевой дал первое интервью после выхода из комы
Танцовщик балета Дорофеевой дал первое интервью после выхода из комы Просмотров: 198
"Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
"Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
5
 Просмотров: 522
Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
5
 Просмотров: 531
Украинская призерша Олимпиады вышла замуж и показала яркие фото с девичника
Украинская призерша Олимпиады вышла замуж и показала яркие фото с девичника
6
 1 Просмотров: 1728
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
5
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
2
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
Голосов: 43620
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть