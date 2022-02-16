Модель Линда Евангелиста призналась, какая beauty-процедура изуродовала ее тело и разрушила карьеру

Канадская супермодель 56-летняя Линда Евангелиста впервые показала себя после неудачной beauty-процедуры криолиполиза.

Женщина откровенно рассказала о процедуре красоты, которая изуродовала ее тело и разрушила карьеру, журналу People.

"Мне нравилось быть на подиуме. А теперь я ужасно боюсь случайно встретиться с кем-то знакомым. Я не могу больше жить так, прячась и стыдясь. Просто не могу больше жить в этой боли", - призналась Евангелиста.

Изуродовала тело женщине процедура криолиполиза. Эта система якобы "вымораживает" жировые клетки. Но через три месяца после криолиполиза она заметила выпуклости именно в тех местах, которые ей "уменьшали". Сначала они росли и становились тверже, а потом появилось онемение.

Фото: Рeople

От отчаяния модель мучила себя диетами и усиленными тренировками, пытаясь самостоятельно исправить эту ситуацию.

"Я дошла до того, что не ела вообще. Я думала, что теряю рассудок", - вспомнила она.

После визита к врачу она узнала: то, что с ней произошло, не исправишь никакими диетами. Существует менее 1% пациентов, у которых после криолиполиза развивается парадоксальная жировая гиперплазия (РАН). И именно Евангелисте не повезло. Жировая ткань разрасталась и становилась плотнее.

Компания CoolSculpting, где она делала процедуру, предложила исправить это липосакцией. Однако условием было подписание соглашения о неразглашении. Супермодель отказалась и прошла две липосакции за свой счет, в 2016-м и в 2017 году. Однако они не помогли.

"Не стало даже немного лучше. Выпуклости выступают. И они твердые. Если я хожу в платье без корсета, то у меня будут потертости почти до крови. Потому что это не как трение мягкого жира, это как трение твердого жира", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорофеева выпустила трек raznotsvetnaya, в честь которого набила тату на ноге

Женщина больше не смотрит в зеркало, потому что то, что она в нем видит, не похоже на нее.

"Почему мы чувствуем необходимость делать такое? Я всегда знала, что постарею. И я знаю, что тело проходит через определенные вещи. Но я не думала, что буду выглядеть так. Я не узнаю себя в физическом смысле, но также больше не узнаю себя как человека. Ее (супермодели Линды Евангелисты - Gazeta.ua) - в известном смысле больше нет", - призналась модель.

Легендарная супермодель Линда Евагелиста не появляется на светских мероприятиях и подиумах. Одно из последних громких мероприятий — модное шоу Versace — Линда, в отличие от своих моделей-ровесниц Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и других, тоже пропустила. В это время знаменитость гуляла по Нью-Йорк, где ее запечатлели папарацци. Снимки звезды сразу же разлетелись по сети и вызвали бурную дискуссию. Многие поклонники, считают, что у модели проблемы со здоровьем, с чем и связаны изменения в ее внешности.