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среда, 16 февраля 2022 17:24

Модель Линда Евангелиста призналась, какая beauty-процедура изуродовала ее тело и разрушила карьеру
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Канадская супермодель 56-летняя Линда Евангелиста впервые показала себя после неудачной beauty-процедуры криолиполиза.

Женщина откровенно рассказала о процедуре красоты, которая изуродовала ее тело и разрушила карьеру, журналу People.

"Мне нравилось быть на подиуме. А теперь я ужасно боюсь случайно встретиться с кем-то знакомым. Я не могу больше жить так, прячась и стыдясь. Просто не могу больше жить в этой боли", - призналась Евангелиста.

Изуродовала тело женщине процедура криолиполиза. Эта система якобы "вымораживает" жировые клетки. Но через три месяца после криолиполиза она заметила выпуклости именно в тех местах, которые ей "уменьшали". Сначала они росли и становились тверже, а потом появилось онемение.

Линда Евангелиста рассказала, как криолиполиз обезобразил ее тело
Фото: Рeople
Линда Евангелиста рассказала, как криолиполиз обезобразил ее тело
Линда Евангелиста рассказала, как криолиполиз обезобразил ее тело
Линда Евангелиста рассказала, как криолиполиз обезобразил ее тело
Линда Евангелиста рассказала, как криолиполиз обезобразил ее тело

От отчаяния модель мучила себя диетами и усиленными тренировками, пытаясь самостоятельно исправить эту ситуацию.

"Я дошла до того, что не ела вообще. Я думала, что теряю рассудок", - вспомнила она.

После визита к врачу она узнала: то, что с ней произошло, не исправишь никакими диетами. Существует менее 1% пациентов, у которых после криолиполиза развивается парадоксальная жировая гиперплазия (РАН). И именно Евангелисте не повезло. Жировая ткань разрасталась и становилась плотнее.

Компания CoolSculpting, где она делала процедуру, предложила исправить это липосакцией. Однако условием было подписание соглашения о неразглашении. Супермодель отказалась и прошла две липосакции за свой счет, в 2016-м и в 2017 году. Однако они не помогли.

"Не стало даже немного лучше. Выпуклости выступают. И они твердые. Если я хожу в платье без корсета, то у меня будут потертости почти до крови. Потому что это не как трение мягкого жира, это как трение твердого жира", - рассказала она.

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Женщина больше не смотрит в зеркало, потому что то, что она в нем видит, не похоже на нее.

"Почему мы чувствуем необходимость делать такое? Я всегда знала, что постарею. И я знаю, что тело проходит через определенные вещи. Но я не думала, что буду выглядеть так. Я не узнаю себя в физическом смысле, но также больше не узнаю себя как человека. Ее (супермодели Линды Евангелисты - Gazeta.ua) - в известном смысле больше нет", - призналась модель.

Легендарная супермодель Линда Евагелиста не появляется на светских мероприятиях и подиумах. Одно из последних громких мероприятий — модное шоу Versace — Линда, в отличие от своих моделей-ровесниц Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и других, тоже пропустила. В это время знаменитость гуляла по Нью-Йорк, где ее запечатлели папарацци. Снимки звезды сразу же разлетелись по сети и вызвали бурную дискуссию. Многие поклонники, считают, что у модели проблемы со здоровьем, с чем и связаны изменения в ее внешности.

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