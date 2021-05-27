Многодетное счастья: кто из украинских звезд имеет больше трех детей

Два дня назад телеведущий Сергей Притула в третий раз стал отцом. У него и жены Екатерины уже подрастают сын Дмитрий и дочь Соломия. А 25 мая ведущий "Нового канала" стал многодетным папой: у супругов родилась дочь Стефания.

Автор: instagram.com/siriy_ua Два дня назад телеведущий Сергей Притула в третий раз стал отцом

Gazeta.ua рассказывает, кто еще из украинских знаменитостей имеет трех и более детей.

Два месяца назад певица Анастасия Приходько стала матерью в третий раз. У звезды родился сын Лука. Теперь она вместе с мужем Александром воспитывают двух совместных сыновей 5-летнего Гордея и 2-месячного Луку, а также дочь Нану, 11 лет, от первого брака Анастасии.

Автор: instagram.com/prykhodko_official Певица Анастасия Приходько имеет двух сыновей и дочь

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка тоже имеет большую семью. Вместе с любимой певец воспитывает четверых детей - 15-летнего Романа, 13-летнего Устима, 10-летнюю Олесю и 8-летнюю Зоряну.

Автор: instagram.com/o.skrypka Олег Скрипка тоже имеет большую семью. Вместе с любимым певец воспитывает четверых детей.

Певцы Тарас Тополя и Alyosha прошлым летом в третий раз стали родителями. Теперь звездные супруги имеет двух сыновей и дочь - 8-летнего Романа, Марка, 5 лет и 9-месячную Марию.

Автор: instagram.com/alyoshasinger Певцы Тарас Тополя и Alyosha воспитывают двух сыновей и дочь.

Певица Екатерина Бужинская радуется трем детям. В первом браке с продюсером Юрием Квеленковым звезда родила дочь Елену, которой сейчас 14 лет. Затем Екатерина вышла замуж второй раз за бизнесмена Димитара Стойчева и на свет появились двойняшки - Катя и Дмитрий, которым уже 4 года.

Автор: instagram.com/buzhynska Певица Екатерина Бужинская радуется трем детям

Телеведущая Ольга Фреймут воспитывает троих детей. 15-летнюю дочь Злату звезда родила от британца Нила Митчелла, а от нынешнего мужа Владимира Локотки имеет еще двоих детей - 5-летнего Валерия и 3-летнюю Евдокию.

Автор: instagram.com/freimutolia Телеведущая Ольга Фреймут воспитывает троих детей.

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25 мая телеведущий Сергей Притула в третий раз стал отцом. Он утверждает, что на этом останавливаться не собирается: "Но, честно говоря, есть такое ощущение, что миссия еще не выполнена до конца. Поэтому хочу забегать вперед, но надеюсь, что на этом мы останавливаться не будем и сделаем все, чтобы украинский опять было 52 миллиона ".