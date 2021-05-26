 
Ексклюзивы
1/5
На запрете электроэнергии из РФ и Беларуси может обогатиться Ахметов
На запрете электроэнергии из РФ и Беларуси может обогатиться Ахметов
Просмотров: 144
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 324
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 387
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 441
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 531
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 531
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 396
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Просмотров: 1008
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1530
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 279
Фото
Все фото
5
5
5
5
5
&quot;Мне повезло&quot; - Дорофеева призналась, какой частью тела гордится
"Мне повезло" - Дорофеева призналась, какой частью тела гордится
Голышом в гримерке: Ченнинг Татум прикрыл интимное место смайлом
Голышом в гримерке: Ченнинг Татум прикрыл интимное место смайлом
&quot;Останавливаться не будем&quot; - Притула поделился эмоциями от рождения дочери
"Останавливаться не будем" - Притула поделился эмоциями от рождения дочери
MamaRika ошеломила новостью о беременности
MamaRika ошеломила новостью о беременности
Новая &quot;Холостячка&quot; пикантно позировала в пиджаке на голое тело
Новая "Холостячка" пикантно позировала в пиджаке на голое тело
Видео
Все видео
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
С Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек: Marvel выпустила первый тизер "Вечных"
С Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек: Marvel выпустила первый тизер "Вечных"
Deep-pop певица показала фэшн-новеллу посреди пустыни
Deep-pop певица показала фэшн-новеллу посреди пустыни
Близнецы 40 лет не знали друг о друге
Близнецы 40 лет не знали друг о друге
Евровидение-2021: солист группы Måneskin пройдет тест на наркотики
Евровидение-2021: солист группы Måneskin пройдет тест на наркотики
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 198
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1701
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 333
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
среда, 26 мая 2021 15:31

"Мне повезло" - Дорофеева призналась, какой частью тела гордится
5

  Комментировать

Исполнительница 31-летняя Надя Дорофеева поделилась, какой частью тела гордится. Звезда уверена, что у нее классные ягодицы.

Дорофеева призналась, что гордится своими ягодицами
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева призналась, что гордится своими ягодицами
Дорофеева призналась, что гордится своими ягодицами
Дорофеева призналась, что гордится своими ягодицами
Дорофеева призналась, что гордится своими ягодицами

Об этом артистка рассказала в программе "Зірковий шлях".

"Попа у меня классная. Вот здесь мне очень повезло. Причем даже когда была худой, попа у меня была, и я этому очень рада", - призналась Дорофеева.

Певица трижды в неделю занимается спортом онлайн с тренером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голышом в гримерке: Ченнинг Татум прикрыл интимное место смайлом

"Я и качаю ее, и различные упражнения делаю, и ею горжусь", - добавила она.

Артистка Надя Дорофеева дала откровенное интервью, во время которого рассказала не только о ремонте дома, но и об отношениях с мужем Владимиром Дантесом. У супругов есть собственный дом. Певица рассказала, что они не жили в частном доме и никогда не хотели этого. Но после приобретения она уверена, что это лучшее решение в их жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мне повезло" - Дорофеева призналась, какой частью тела гордится». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

Большинство украинцы. Узники лагеря в России подняли восстание

Депутаты разрешили русский язык

Начался бой за Донецкий аэропорт

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 24338
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 11134
Какой фотографы видели послевоенную Европу
Какой фотографы видели послевоенную Европу
22
 Просмотров: 6597
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 6300
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 4176
Знаменитости
Alyona Alyona обнажилась до белья и рассказала о сексе
Alyona Alyona обнажилась до белья и рассказала о сексе Просмотров: 153
Голышом в гримерке: Ченнинг Татум прикрыл интимное место смайлом
Голышом в гримерке: Ченнинг Татум прикрыл интимное место смайлом
5
 Просмотров: 450
"Останавливаться не будем" - Притула поделился эмоциями от рождения дочери
"Останавливаться не будем" - Притула поделился эмоциями от рождения дочери
5
 Просмотров: 576
MamaRika ошеломила новостью о беременности
MamaRika ошеломила новостью о беременности
5
 Просмотров: 981
Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона
Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона Просмотров: 333
Больше всего комментируют
4
Депутаты разрешили русский язык
1
В Кабмине расписали програму о языке
1
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты
1
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
1
"Потихоньку будем становиться богаче" - рассказали о перспективах земельной реформы
Голосов: 43090
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть