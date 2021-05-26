"Мне повезло" - Дорофеева призналась, какой частью тела гордится

Исполнительница 31-летняя Надя Дорофеева поделилась, какой частью тела гордится. Звезда уверена, что у нее классные ягодицы.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Об этом артистка рассказала в программе "Зірковий шлях".

"Попа у меня классная. Вот здесь мне очень повезло. Причем даже когда была худой, попа у меня была, и я этому очень рада", - призналась Дорофеева.

Певица трижды в неделю занимается спортом онлайн с тренером.

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"Я и качаю ее, и различные упражнения делаю, и ею горжусь", - добавила она.

Артистка Надя Дорофеева дала откровенное интервью, во время которого рассказала не только о ремонте дома, но и об отношениях с мужем Владимиром Дантесом. У супругов есть собственный дом. Певица рассказала, что они не жили в частном доме и никогда не хотели этого. Но после приобретения она уверена, что это лучшее решение в их жизни.