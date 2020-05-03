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воскресенье, 03 мая 2020 12:52

Мисс Украина Вселенная публикует пикантные беременные фото и дает советы об отношениях

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"Мисс Украина Вселенная-2011" 31-летняя Олеся Стефанко опубликовала горячее фото в красном купальнике в бассейне.

"Нужно остыть ... Похоже, летняя жара наступила раньше, чем мы ожидали", - подписала снимок в Instagram.

Автор: instagram/olesyastefanko
 

Также опубликовала нежное фото с советами относительно отношений с мужем. Позирует в бельевой платья на фоне красивого цветущего дерева во дворе своего дома.

"Недавно у меня с мужем было потрясающее свидание дома. Мы пытались разнообразить наш домашний распорядок и сделать его более романтичным".

Автор: instagram/olesyastefanko
 

Далее перечисляет идеи таких свиданий:

1. Даже если это просто ужин или игра в монополию, сделайте это более особенным. Например, наденьте любимое платье, нанесите макияж, используйте блестящие тени для век или ярко-красную помаду.

2. Найдите то, что вас вдохновляет и делает счастливее. Возможно, это какие-то украшения для дома, красивая посуда, свечи или музыка. Просто создайте атмосферу, которую захотите и почувствуйте ее. Это настроит вас на определенный лад. Если есть возможность поставьте стол на улицу.

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3. Выпейте бокал любимого вина или гранатового сока, как в моем случае.

4. А в конце вечера не забудьте про десерт. После этого сыграйте в любимую игру и танцуйте.

Добавила пожелание: "Наслаждайтесь каждым моментом".

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором позирует почти обнаженной.

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03
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