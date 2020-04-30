Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком

Фото: instagram.com/anacheri/

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором позирует почти обнаженной.

Фотографию опубликовала в Instagram.

Женщина на фото накинула на себя черный деловой пиджак, из-под которого видно практически обнаженную фигуру. Дело в том, что белье Чери состоит из черных прозрачных трусиков и условного бюстгальтера, который прикрывает лишь крошечную часть груди модели.

Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки.

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"Playboy бы повезло представить тебя в своем журнале", "Какая же непослушная девочка!", "Чертова девчонка", "Могу с тобой поговорить?", "Боже, черт", - написали пользователи.

Автор: instagram.com/anacheri/ Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки

Фотомодель Ана Чери показала поклонникам новые пикантные снимки. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в соблазнительном белье на кровати. Чери нарядилась в корсет, черные чулки с подвязками и крошечные трусики. Весь комплект подчеркнул пышные формы модели.