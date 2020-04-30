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пятница, 01 мая 2020 22:45

Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
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Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки
Фото: instagram.com/anacheri/
Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки
Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором позирует почти обнаженной.

Фотографию опубликовала в Instagram.

Женщина на фото накинула на себя черный деловой пиджак, из-под которого видно практически обнаженную фигуру. Дело в том, что белье Чери состоит из черных прозрачных трусиков и условного бюстгальтера, который прикрывает лишь крошечную часть груди модели.

Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки.

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"Playboy бы повезло представить тебя в своем журнале", "Какая же непослушная девочка!", "Чертова девчонка", "Могу с тобой поговорить?", "Боже, черт", - написали пользователи.

Автор: instagram.com/anacheri/
  Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки
Сексуальный лук на самом высоком уровне оценили подписчики фитоняшки

Фотомодель Ана Чери показала поклонникам новые пикантные снимки. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в соблазнительном белье на кровати. Чери нарядилась в корсет, черные чулки с подвязками и крошечные трусики. Весь комплект подчеркнул пышные формы модели.

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