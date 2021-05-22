Мисс идеальная грудь захватила горячими фото

Фото: instagram.com/hopebeel

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл известна своими откровенными фотосъемки. На этот раз звезда очаровала своих поклонников пляжными фотографиями. Фото опубликовала в Instagram.

Хоуп, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, продемонстрировала роскошную фигуру в разных бикини оранжево-красного цвета. На некоторых фото она дополнила пляжный образ солнцезащитными очками.

В ответ на откровенные фотографии Хоуп получила множество комплиментов.

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В пятницу, 21 мая, состоялся финальный выпуск 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк". 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако вручил заветное кольцо Анне Богдан. Финальный эфир шоу проходил в Дубае. Там холостяк имел свидание с каждой из финалисток.