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суббота, 22 мая 2021 09:40

Холостяк выбрал свою победительницу: кто получил заветное кольцо

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В пятницу, 21 мая, состоялся финальный выпуск 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк". 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако вручил заветное кольцо Анне Богдан.

Финальный эфир шоу проходил в Дубае. Там холостяк имел свидание с каждой из финалисток.

Автор: instagram.com/holostyakstb
  Михаил Заливако и Анна Богдан
Михаил Заливако и Анна Богдан

На свидании будущая победительница призналась, что не хотела бы покидать Киев, назвав переезд страшнее прыжка с парашютом. В конце вечера Михаил и Анна уединились в отеле. Разговор коснулся темы прошлого брака женщины с экс-главой ОП Андреем Богданом. Участница негативно отреагировала на вопрос Холостяка о ее бывшем муже.

Холостяк признался ей в своих чувствах и сказал, что верит в начало их лав-стори.

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Анне Богдан - 28 лет. До знакомства с Михаилом Заливако девушка была женой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, однако в сети нет информации о ее браке с политиком.

Девушка мечтает отправиться в Мексику на археологические раскопки, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние. Ее идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора. Анна хочет создать крепкую семью.

Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич. "Холостячка-2" выйдет на экраны осенью.

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Дата
22
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