Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом

Фото: Instagram.com/hopebeel

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, снова поразила поклонников пикантной фотографией. Снимок опубликовала в Instagram.

На фото Хоуп позирует полностью обнаженной, сидя в бассейне. Грудь модель закрыла руками.

На других снимках звезда соблазняет фанатов в ванной. В руках держит белую розу, образ дополнила нюдовим макияжем.

В ответ на смелые фотографии Хоуп получила множество комплиментов.

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Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл не только регулярно поражает поклонников откровенными снимками, но мотивирует женщин заниматься спортом и показывает простые физические упражнения. Этой информацией делится в Instagram.