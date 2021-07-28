Мисс идеальная грудь похвасталась спортивным телом

Фото: Instagram.com/hopebeel

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, не только регулярно поражает поклонников откровенными снимками, но мотивирует женщин заниматься спортом и показывает простые физические упражнения. Этой информацией делится в Instagram.

На этот раз фитнес-блогер опубликовала фото, на которых занимается спортом на газоне посреди мегаполиса. Для фитнеса девушка выбрала красные леггинсы и спортивный топ, подчеркивающие ее идеальную форму.

В ответ на яркие фотографии Хоуп получила множество комплиментов.

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Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян поразила фанатов соблазнительным архивным кадром. Звезда реалити показала в Instagram, как выглядела в купальнике более 20 лет назад.