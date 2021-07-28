 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 1197
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 396
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 297
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4239
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
2 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1071
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
6
8
5
7
7
Мисс идеальная грудь похвасталась спортивным телом
Мисс идеальная грудь похвасталась спортивным телом
Оверсайз и унисекс: Андре Тан представил коллекцию школьной одежды
Оверсайз и унисекс: Андре Тан представил коллекцию школьной одежды
&quot;Жду после свадьбы&quot; - Пэрис Хилтон призналась, беременна ли первенцем
"Жду после свадьбы" - Пэрис Хилтон призналась, беременна ли первенцем
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
Видео
Все видео
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1152
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1620
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1197
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 450
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 324
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
среда, 28 июля 2021 23:46

Мисс идеальная грудь похвасталась спортивным телом
6

  Комментировать

Фитнес-модель Хоуп Билл поражает подтянутой фигурой
Фото: Instagram.com/hopebeel
Фитнес-модель Хоуп Билл поражает подтянутой фигурой
Фитнес-модель Хоуп Билл поражает подтянутой фигурой
Фитнес-модель Хоуп Билл поражает подтянутой фигурой
Фитнес-модель Хоуп Билл поражает подтянутой фигурой

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, не только регулярно поражает поклонников откровенными снимками, но мотивирует женщин заниматься спортом и показывает простые физические упражнения. Этой информацией делится в Instagram.

На этот раз фитнес-блогер опубликовала фото, на которых занимается спортом на газоне посреди мегаполиса. Для фитнеса девушка выбрала красные леггинсы и спортивный топ, подчеркивающие ее идеальную форму.

В ответ на яркие фотографии Хоуп получила множество комплиментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ассия Ахат удивила фигурой в стильном бикини

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян поразила фанатов соблазнительным архивным кадром. Звезда реалити показала в Instagram, как выглядела в купальнике более 20 лет назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мисс идеальная грудь похвасталась спортивным телом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 9360
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8892
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5931
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5094
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4788
Знаменитости
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
 Просмотров: 945
Оверсайз и унисекс: Андре Тан представил коллекцию школьной одежды
Оверсайз и унисекс: Андре Тан представил коллекцию школьной одежды
8
 Просмотров: 621
"Жду после свадьбы" - Пэрис Хилтон призналась, беременна ли первенцем
"Жду после свадьбы" - Пэрис Хилтон призналась, беременна ли первенцем
5
 Просмотров: 792
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
 Просмотров: 81
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
7
 Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
4
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
Голосов: 43371
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть