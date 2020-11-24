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вторник, 24 ноября 2020 23:46

Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой
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Мила Йовович не стесняется показывать свою реальную жизнь
Фото: instagram.com/millajovovich
Мила Йовович не стесняется показывать свою реальную жизнь
Мила Йовович не стесняется показывать свою реальную жизнь
Мила Йовович не стесняется показывать свою реальную жизнь
Мила Йовович не стесняется показывать свою реальную жизнь

Американская актриса украинского происхождения 44-летняя Мила Йовович не стесняется показывать свою настоящую жизнь. Фотографии на ее странице в Instagram сделанные в домашней обстановке, заметен творческий беспорядок в доме, где звездная мама воспитывает троих детей.

Вот и недавно Йовович опубликовала снимок, где она без макияжа кормит из бутылочки 9-месячную дочь Ошин.

"Моя обезьянка и я" - подписала фото Мила.

Поклонники актрисы заметили, что героиня "Пятого элемента", хотя и без макияжа, но выглядит прекрасно. К тому же, фанаты поражены смелостью Йовович показывать жизнь, как она есть.

"Как мило. Крепкого вам здоровья", "Красивая мама и красивая обезьянка", "Прекрасное фото" - написали поклонники.

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Американская актриса 44-летняя Мила Йовович воспитывает троих детей - 13-летнюю Эвер, 5-летнюю Дешиел и 9-месячную Ошин.

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