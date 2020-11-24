Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой

Фото: instagram.com/millajovovich

Американская актриса украинского происхождения 44-летняя Мила Йовович не стесняется показывать свою настоящую жизнь. Фотографии на ее странице в Instagram сделанные в домашней обстановке, заметен творческий беспорядок в доме, где звездная мама воспитывает троих детей.

Вот и недавно Йовович опубликовала снимок, где она без макияжа кормит из бутылочки 9-месячную дочь Ошин.

"Моя обезьянка и я" - подписала фото Мила.

Поклонники актрисы заметили, что героиня "Пятого элемента", хотя и без макияжа, но выглядит прекрасно. К тому же, фанаты поражены смелостью Йовович показывать жизнь, как она есть.

"Как мило. Крепкого вам здоровья", "Красивая мама и красивая обезьянка", "Прекрасное фото" - написали поклонники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты назвали кинозвезд, которые чаще всего обнажаются в фильмах

Американская актриса 44-летняя Мила Йовович воспитывает троих детей - 13-летнюю Эвер, 5-летнюю Дешиел и 9-месячную Ошин.