Мила Йовович без макияжа очаровала фотографиями с маленькой дочкой

Американская актриса украинского происхождения 44-летняя Мила Йовович не стесняется показывать свою настоящую жизнь. Фотографии на ее странице в Instagram сделанные в домашней обстановке, заметен творческий беспорядок в доме, где звездная мама воспитывает троих детей.
Вот и недавно Йовович опубликовала снимок, где она без макияжа кормит из бутылочки 9-месячную дочь Ошин.
"Моя обезьянка и я" - подписала фото Мила.
Поклонники актрисы заметили, что героиня "Пятого элемента", хотя и без макияжа, но выглядит прекрасно. К тому же, фанаты поражены смелостью Йовович показывать жизнь, как она есть.
"Как мило. Крепкого вам здоровья", "Красивая мама и красивая обезьянка", "Прекрасное фото" - написали поклонники.
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Американская актриса 44-летняя Мила Йовович воспитывает троих детей - 13-летнюю Эвер, 5-летнюю Дешиел и 9-месячную Ошин.
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