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понедельник, 18 января 2021 12:00

Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel

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Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Деймон проведет на карантине в Австралии 2 недели. Фото: Reuters

50-летний Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу будущего блокбастера "Тор: любовь и гром". Он прибыл на съемки в Сидней.

Деймон проведет на карантине в Австралии 2 недели. Там уже находятся его звездные коллеги Крис Пратт и Тесса Томпсон. Натали Портман в стране с сентября, пишет CNET.

"Я рад, что я и моя семья сможем называть Австралию домом в течение следующих нескольких месяцев. Австралийские съемочные группы всемирно известны своим профессионализмом, и с ними приятно работать, поэтому 14 дней карантина того стоят", - сказал Дэймон.

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"Тор: любовь и гром" режиссера Тайка Вайтити выйдет 6 мая 2022 года. Главной героиней станет Джейн Фостер, возлюбленная Тора. На этот раз волшебный молот вместе с магическими способностями достанутся ей.

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В фильме "Тор: любовь и гром" появится первый бисексуальный персонаж киновселенной Marvel. Это героиня ленты Валькирия в исполнении Тессы Томпсон.

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