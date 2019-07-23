Тесса Томпсон сыграет первого бисексуального супергероя Marvel

В фильме "Тор: Любовь и гром" появится бисексуальная героиня. nv.ua

В фильме "Тор: Любовь и гром" появится первый бисексуальный персонаж киновселенной Marvel. Это главная антигероиня ленты Валькирия в исполнении Тессы Томпсон. Сообщили на фестивале комиксов Comic-Con в американском городе Сан-Диего.

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"Как новый король, она должна найти свою королеву. Это будет ее первая задача ", - рассказывает Томпсон о Валькирии. Сама актриса также бисексуальна.

Фильм выйдет 5 ноября 2021-го. Главной героиней станет Джейн Фостер, любимая Тора. На этот раз волшебный молот вместе с магическими способностями достанутся ей. Главную роль исполнит Натали Портман.

Представители студии Marvel поделились планами на 2020-2021 гг. В прокат выйдут фильмы о Торе, Черной Вдове, Черной Пантере и охотнике на вампиров Блэйде. Анонс состоялся на фестивале комиксов Comic-Con International в Сан-Диего.