"Меня обкололи сильными обезболивающими". Педан вспомнил самое худшее празднования Нового года

Педан рассказал про худший Новый год. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущий Александр Педан поделился воспоминаниями про самый плохой Новый год. Он отметил, что раньше часто работал в новогоднюю ночь.

"Мне нужно было отработать ведущим новогоднего мероприятия. За день до этого я упал, катаясь на сноуборде, и ударился головой. Меня обкололи сильными обезболивающими. В ту ночь на мероприятии нас работало 3: я, dj и Наталья Могилевская. Наталье проще - ей нужно было петь 40 мин. А мы с диджеем закрывали остальные 5 ч. Мне было так плохо, что не очень помню, как отработал. Тогда и понял, что хочу встречать Новый год в семейном кругу. Тем более, у сына сейчас такой нежный возраст, он запоминает все мелочи и очень ждет праздника", - вспоминал ведущий Improv Live Show, которое показывает "Новий канал".

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Александр Педан рассказал, что для него значит быть настоящим мужчиной. Ведущий Improv Live Show и судья игрового шоу "Хто зверху?" Педан рассказал, что для него означает термин "настоящий мужчина" и как это доказывать в современном мире.