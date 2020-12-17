"Печь печенье с сыном и ходить на шопинг с дочкой". Александр Педан описал настоящих мужчин

Александр Педан рассказал, что для него значит быть настоящим мужчиной.

Ведущий Improv Live Show и судья игрового шоу "Хто зверху?" Педан рассказал, что для него означает термин "настоящий мужчина" и как это доказывать в современном мире.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Мне не нравятся крайности, когда говорят, что мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны, или лесорубом, охотником, и уметь загнать оленя в поле. Не стоит делить на белое и черное. Бывает и золотая середина. И я стараюсь ее найти. Например, очень люблю экстремальные виды спорта. Там могу себе доказывать, что я – мужчина, и не боюсь препятствий, достигаю новых вершин. Совершая восхождение на "пятитысячник" (гору высотой 5 км), ты реально доказываешь себе, что можешь больше, чем даже сам ожидаешь. Это с одной стороны. А с другой, считаю, что надо не кому-то другому доказывать, что ты мужчина, а только самому себе", – признался Педан "Новому каналу".

Для тех, кто не фанат экстрима и спорта, телеведущий дал еще несколько простых советов.

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"Делаю это и когда нахожу возможность уделять внимание семье, проводить много времени с детьми, печь печенье с сыном, играться с ним машинками и динозаврами и ходить на шопинг с дочерью. И 3-я история – когда ты работаешь, зарабатываешь и содержишь семью. Это 3 важные составляющие. И найти баланс между ними – настоящий вызов для меня", – сказал ведущий.

Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан начал делать забавные фото-пародии на снимки знаменитостей. Результатами своих косплеев мужчина делился с подписчиками в Instagram.