Александр Педан потроллил звёзд шоубиза

Фото: @pedanos

Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан начал делать забавные фото-пародии на снимки знаменитостей.

Результатами своих косплеев мужчина делился с подписчиками в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 9-летняя девочка пародирует звезд в забавных костюмах

Шоумен превращался в ведущую Катю Варнаву, певца Ивана Дорна, блогера Настю Ивлееву и во многих других.

Пародии вызвали у фолловеров Педана шквал эмоций:

"Не могу понять, где пародия, а где оригинал", "еще больше таких фото", "обожаю ваши пародии".

35-летняя британка Лаура Белбин стала популярной в сети после того, как опубликовала свои откровенные пародии на фото Instagram-моделей.