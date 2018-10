Меган Маркл и принцу Гарри подарили первую игрушку

Британским королевским супругам принцу Гарри и Меган Маркл подарили первые игрушки для первенца. Накануне пара объявила о беременности Меган.

В частности, генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув и его жена Линне вручили паре плюшевого кенгуру. Лично принцу Гарри Косгроув подарил крошечные детские сапожки, несколько озадачившие принца, пишет Marie Claire.

Harry and Meghan have been give a kangaroo and its Joey. Our first baby gift! Exclaims Meghan. pic.twitter.com/Lxvc3QQYCh