Маск расстался с Граймс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разошелся с певицей Граймс.

Эту информацию сам изобретатель подтвердил в комментарии изданию Page Six.

"Мы наполовину разделены, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", - сказал Маск.

Пара была в отношениях три года. В прошлом году Граймс родила Маску сына. О причинах разрыва не сообщается.

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Впервые об отношениях Маска и Граймс стало известно в мае 2018 года. Через два года у них родился сын. Последний раз их видели вместе 21 сентября на балу костюмов Met Gala. Сначала по красной дорожке прошла Граймс, Маск присоединился к ней позже.

Официально Маск был женат трижды, дважды - с одной и той же женщиной. Также у него было несколько романов. От первого брака у миллиардера пятеро детей.

5 мая 2020 Маск и Клэр Буше (Grimes), объявили о рождении мальчика. Пара назвала ребенка X Æ A-12. Имя было частично навеяно песней с последнего ее альбома - 4ÆM. Имя не соответствовало законам штата Калифорния, которые запрещают индо-арабские цифры в именах. Чтобы действовать в соответствии с законом, пара назвала малыша X AE A-XII.