Маша Ефросинина поделилась неизвестными фактами об отношениях с любимым

Ефросинина опубликовала архивные романтические фотографии, на которых влюбленные изображены в начале отношений и такие, каковы зараз.Фото: Instagram Маши Ефросининой

Супружеская пара украинской телеведущей Маши Ефросининой и Тимура Хромаева 3 мая отпраздновала 18 годовщину знакомства.

По этому случаю звезда рассказала неизвестные факты об их отношениях в Instagram, передают 24 Новини.

Маша и Тимур счастливи в браке и воспитывают двоих детей. Но их отношения не идеальны. Однажды даже разошлись на долгое время. Впрочем, сейчас они наслаждаются каждым днем, проведенным вместе.

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Кроме интересных подробностей, знаменитость опубликовала архивные романтические фото, на которых влюбленные изображены в начале отношений и такие, которыми есть сейчас.

5 фактов об отношениях Тимура Хромаева и Маши Ефросининой:

- Они действительно познакомились на улице. Однако, на тот момент Маша не искала отношений и даже не думала о них, поскольку переживала последствия своей любовной драмы.

- После знакомства Тимур исчез. Затем стало известно, что он потерял телефон. Ефросинина позвонила ему сама через три недели. Это был первый и единственный раз в жизни, когда она первая звонила мужчине.

- На первое свидание он пришел с другом.

- Супруги зачали дочь Нану через несколько дней после того, как им сообщили, что Маша бесплодна.

- Однажды они разошлись на год.

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