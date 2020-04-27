Уничтожение милосердия: Ефросинина раскритиковала скандальное заявление Тодоренко

Телеведущая призвала прекратить травлю Тодоренко Фто: instagram.com/mashaefrosinina/

Разные знаменитости озвучивают позицию в вопросе скандала с высказыванием Регины Тодоренко о домашнем насилии. Соображениями по поводу ситуации поделилась телеведущая, Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина.

Маша рассказала в Іnstagram историю одной из жертв домашнего насилия. Физическое насилие начинается с психологического. Только потом идут побои.

"Насилие начинается не с удара. Удару предшествует психологический террор. В одном из приютов я познакомилась с молодой женщиной. Муж ее уничтожал психологически за то, что она... родила ему детей! То есть он не хотел предохраняться, его не волновало, как скажутся на здоровье его жены 4 беременности подряд. Зато нашел себе объект для извержения своей жестокости. Уверена, на эту историю найдутся реакции: "сама виновата / почему позволяла?" Ведь у каждой жертвы насилия есть на это ответ. Он свой, и она имеет на него право. Психологи объясняли мне, что они никогда не спрашивают у женщины причины, почему она жила с тираном - они работают над тем, чтобы она к нему не вернулась. Ведь раз она обратилась за помощью, свои ошибки она понимает", - написала Ефросинина.

Телеведущая призвала прекратить травлю Тодоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жесткие карантинные меры приводят к домашнему насилию и самоубийствам

"История с Региной Тодоренко преподнесла нам всем несколько звонких уроков: 1. Лидеры мнений нынешнего поколения - это люди, за которыми все массово следят не потому, что они супер-эксперты в любой социальной теме! А потому, что они умело показывают свою искрящуюся жизнь в соцсетях! У них нет ставней на окнах быта и личных перипетий! Любая ошибка или экспертная оценка, и особенно в острой тематике - это гигантский риск быть сброшенным со своего пьедестала! 2. Свержение происходит стремительно и жестоко. Кричащие "поборники" борьбы с насилием делают из объекта своего гнева ту же жертву насилия, несмотря на ее раскаяние и даже покаяние. Не напоминает ли это историю той, что "родила"? Вроде и не хватило чего-то (одной самолюбия, второй понимания темы), чтобы избежать такой ситуации, но расплата за содеянное в разы жестче-ужасная публичная экзекуция! 3. Не так страшно насилие, как невозможность его искоренить в нашем обществе. Мы боремся с домашним насилием, боясь, что дети и подростки, видя это дома, примут такую же ​​модель. Но пока будут осуществляться эти публичные казни, столько и будет закладываться в молодые головы жестокость как норма. Сегодня массовая травля в сетях - это новое орудие уничтожения! Уничтожение без возможности объясниться или быть выслушанным! Уничтожение милосердия! Уничтожение на поражение!" - написала Ефросинина.

23 апреля Регина Тодоренко и Влад Топалов дали совместное интервью Peopletalk. Говорили о громких расставаниях знаменитостей и о том, почему они публично заявляют о проблемах в отношениях и домашнем насилии. В 2 интервью Тодоренко и Топалов порассуждали на тему домашнего насилия и разводов и выразили достаточно жесткие мысли, по сути оправдывая абьюз и обвиняя жертву. Откровения телеведущей вызвали волну негатива.