Уничтожение милосердия: Ефросинина раскритиковала скандальное заявление Тодоренко

Разные знаменитости озвучивают позицию в вопросе скандала с высказыванием Регины Тодоренко о домашнем насилии. Соображениями по поводу ситуации поделилась телеведущая, Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина.
Маша рассказала в Іnstagram историю одной из жертв домашнего насилия. Физическое насилие начинается с психологического. Только потом идут побои.
"Насилие начинается не с удара. Удару предшествует психологический террор. В одном из приютов я познакомилась с молодой женщиной. Муж ее уничтожал психологически за то, что она... родила ему детей! То есть он не хотел предохраняться, его не волновало, как скажутся на здоровье его жены 4 беременности подряд. Зато нашел себе объект для извержения своей жестокости. Уверена, на эту историю найдутся реакции: "сама виновата / почему позволяла?" Ведь у каждой жертвы насилия есть на это ответ. Он свой, и она имеет на него право. Психологи объясняли мне, что они никогда не спрашивают у женщины причины, почему она жила с тираном - они работают над тем, чтобы она к нему не вернулась. Ведь раз она обратилась за помощью, свои ошибки она понимает", - написала Ефросинина.
Телеведущая призвала прекратить травлю Тодоренко.
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"История с Региной Тодоренко преподнесла нам всем несколько звонких уроков: 1. Лидеры мнений нынешнего поколения - это люди, за которыми все массово следят не потому, что они супер-эксперты в любой социальной теме! А потому, что они умело показывают свою искрящуюся жизнь в соцсетях! У них нет ставней на окнах быта и личных перипетий! Любая ошибка или экспертная оценка, и особенно в острой тематике - это гигантский риск быть сброшенным со своего пьедестала! 2. Свержение происходит стремительно и жестоко. Кричащие "поборники" борьбы с насилием делают из объекта своего гнева ту же жертву насилия, несмотря на ее раскаяние и даже покаяние. Не напоминает ли это историю той, что "родила"? Вроде и не хватило чего-то (одной самолюбия, второй понимания темы), чтобы избежать такой ситуации, но расплата за содеянное в разы жестче-ужасная публичная экзекуция! 3. Не так страшно насилие, как невозможность его искоренить в нашем обществе. Мы боремся с домашним насилием, боясь, что дети и подростки, видя это дома, примут такую же модель. Но пока будут осуществляться эти публичные казни, столько и будет закладываться в молодые головы жестокость как норма. Сегодня массовая травля в сетях - это новое орудие уничтожения! Уничтожение без возможности объясниться или быть выслушанным! Уничтожение милосердия! Уничтожение на поражение!" - написала Ефросинина.
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Насилие начинается не с удара. Удару предшествует психологический террор. В одном из приютов я познакомилась с молодой женщиной - муж её уничтожал психологически за то, что она ...нарожала ему детей! То есть он не хотел предохраняться, его не волновало, как скажутся на здоровье его жены четыре беременности подряд, зато нашёл себе объект для извержения своей жестокости. Уверена, на эту историю найдутся реакции: "сама виновата/почему позволяла?" А ведь у каждой жертвы насилия есть на это ответ. Он свой, и она имеет на него право. Психологи объясняли мне, что они никогда не вымагают у женщины причины, почему она жила с тираном- они работают над тем, чтобы она к нему не вернулась. Ведь, раз она обратилась за помощью, свои ошибки она понимает. ⠀ Теперь к сути. История с @reginatodorenko преподнесла нам всем несколько звонких уроков: ⠀ 1.Лидеры мнений нынешнего поколения - это люди, за которыми все массово следят не потому, что они- супер эксперты в любой социальной теме! А потому что они умело показывают свою искрящуюся жизнь в соц сетях! У них нет ставней на окнах быта и личных перипетий! Любая их ошибка или экспертная оценка, и особенно в острой тематике- это гигантский риск быть сверженным со своего же пьедестала! ⠀ 2. Свержение происходит стремительно и жестоко. Кричащие "поборники" борьбы с насилием делают из объекта своего гнева ту же жертву насилия, не взирая на её раскаяние и даже покаяние! Не напоминает историю той, что "нарожала"? Вроде, и не хватило чего-то (одной самолюбия, второй понимания темы), чтобы избежать такой ситуации, но расплата за содеянное в разы жёстче-чудовищная публичная инквизиция! ⠀ 3. Не так страшно насилие, как невозможность его искоренить в нашем обществе. Мы боремся с домашним насилием, боясь, что дети и подростки, видя это дома, переймут такую модель. Но пока будут осуществляться эти публичные казни, столько и будет закладываться в молодые головы жестокость, как норма. ⠀ Сегодня массовая травля в сетях- это новое орудие уничтожения! Уничтожения без возможности объясниться или быть выслушанным! Уничтожения милосердия! Уничтожения на поражение!
23 апреля Регина Тодоренко и Влад Топалов дали совместное интервью Peopletalk. Говорили о громких расставаниях знаменитостей и о том, почему они публично заявляют о проблемах в отношениях и домашнем насилии. В 2 интервью Тодоренко и Топалов порассуждали на тему домашнего насилия и разводов и выразили достаточно жесткие мысли, по сути оправдывая абьюз и обвиняя жертву. Откровения телеведущей вызвали волну негатива.
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