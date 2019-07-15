MARUV выставила пикантные фото в стиле "интеллигентная провокация"

MARUV выложила пикантные фото с концерта в Одессе.

На первом она в окружении подтанцовки в одежде с анималистические принтом и ботфортах.

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На втором фото певица позирует в салатовом платье длиной мини.

MARUV называет свой стиль "интеллигентная провокация".

Эпатажная украинская певица MARUV сыграла свой первый сольный концерт в Киеве в пятницу, 14 июня, в одном из столичных клубов. Перед выступлением артистка пообщалась с журналистами и призналась, что очень волнуется. Но добавила, что на сцене позволяет себе все, что хочет.