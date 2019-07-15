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понедельник, 15 июля 2019 10:19

MARUV выставила пикантные фото в стиле "интеллигентная провокация"

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MARUV выложила пикантные фото с концерта в Одессе.

На первом она в окружении подтанцовки в одежде с анималистические принтом и ботфортах.

Автор: / instagram.com/maruvofficial
  Марув называет свой стиль "интилигентна провокация"
Марув называет свой стиль "интилигентна провокация"

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На втором фото певица позирует в салатовом платье длиной мини.

Автор: / instagram.com/maruvofficial
  Марув называет свой стиль "интилигентна провокация"
Марув называет свой стиль "интилигентна провокация"

MARUV называет свой стиль "интеллигентная провокация".

Эпатажная украинская певица MARUV сыграла свой первый сольный концерт в Киеве в пятницу, 14 июня, в одном из столичных клубов. Перед выступлением артистка пообщалась с журналистами и призналась, что очень волнуется. Но добавила, что на сцене позволяет себе все, что хочет.

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