Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек

Она отметила, что эта композиция является саундтреком ее предстоящей свадьбы. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Злата Огневич представила легкую и романтическую песню "Я твоя єдина". Она отметила, что эта композиция является саундтреком ее предстоящей свадьбы.

"Уже хорошей традицией для меня стало то, что истории в песнях, которые я пою, воплощаются в реальность. Именно поэтому я написала сингл, которым призываю своего будущего жениха и свою ожидаемою свадьбу", - рассказала артистка.

Саунд-продюссером выступил Morphom.

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"Я мечтаю, чтобы под эту песню девушки встречали самый романтичный и самый важный день в своей жизни. Это манифест всех невест. Хочу, чтобы этот сингл сопровождал красивые истории любви", - добавила Огневич.

Артистка Злата Огневич открыла фанатам секреты красоты и молодости. Также звезда добавила атмосферные черно-белые фото, на которых позирует возле зеркала и сидя на стуле в спальне. Она появилась в пикантном образе - надела удлиненную белую рубашку, поверх которой надет черный корсет, декорированный цепями.