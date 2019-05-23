Максу Барских приписывают роман с известной топ-моделью

Фото: Instagram

Совсем недавно сеть обсуждала многозначительные снимки Макса Барских и Миши Романовой в надежде на то, что артисты таки подтвердят слухи о возобновленном романе. Но музыкант дал повод для новых догадок.

На днях в Instagram украинского музыканта появился снимок, на котором Барских страстно обнимается с платиновой блондинкой. Кадр был сделан на одной из вечеринок в рамках Каннского кинофестиваля, куда артист отправился в качестве специального гостя.

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Внимательные поклонники Барских вычислили, что новой спутницей певца стала российская топ-модель и актриса Саша Лусс, которая сыграла главную роль в боевике Люка Бессона "Анна".

Автор: Instagram Барских и российская модель Саша Лусс вместе отдыхали на Каннском кинофестивале

На данный момент ни Барских, ни Саша никак не комментируют возникшую волну слухов.

Перед поездкой на Каннский фестиваль Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США. Артист рассказал, что очень пострадала его машина - на фото, которое он обнародовал в Instagram, видно практически полностью разбитую переднюю часть авто.