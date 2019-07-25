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четверг, 25 июля 2019 19:11

Макс Барских впервые заговорил о завершении музыкальной карьеры

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Макс Барских впервые заговорил о завершении музыкальной карьеры
Макс Барских покидает сцену. Фото: afisha.tut.by

Певец Макс Барских ошеломил фанатов новостью о том, что планирует покинуть сцену.

О возможном завершении музыкальной карьеры знаменитость рассказал в интервью каналу Муз-ТВ.

По словам Барских, он собирается уйти со сцены, чтобы наладить личную жизнь.

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"Я отдаю всего себя людям на концертах, а после возвращаюсь один в квартиру и засыпаю в пустой постели", - признался певец.

Представители артиста заявили, что информация преувеличена. Макс отправляется в мировое турне NEZEMNAY 2020, который стартует из Литвы.

"После гастрольного тура Макс планирует взять небольшой отдых от концертов, но покидать сцену навсегда намерений не имеет", - прокомментировали представители Барских.

Певец Макс Барских опубликовал проморолик к будущему международного турне Nezemnaya World Tour 2020. После успешного шоу "Туманы", которое продолжалось 2 года и побывало в 15 странах, охватив более 250 концертов, Барских и его команда расширяют концертную географию.

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