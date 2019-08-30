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пятница, 30 августа 2019 14:23

Макс Барских презентовал новый "неслучайный" трек

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Автор: пресс-служба
  В следующем году Макс Барских отправится в международный тур
В следующем году Макс Барских отправится в международный тур

Певец Макс Барских презентовал новый трек "Неслучайно". В течении первого часа после того, как сингл стал доступен пользователям в iTunes и Apple Music, его показатели достигли рекордных цифр.

Новая песня составила конкуренцию главным хитам артиста - "Туманы", "Моя любовь", "Неземная" и "BEREGA", закрепившись в топ-5 чартов iTunes 5 стран: Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Чехия.

За сутки до официального релиза новый трек Барских стал хитом в сети.

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"Ожидание убивает", "будет очередная бомба", "с самого начала мы полюбили тебя неслучайно", "новый хит", "дразнит второй день…нервы то не железные" - с такими комментариями поклонники музыканта ожидали будущий релиз сингла.

"К концу лета у каждого накопились свои истории. Я хочу, чтобы ваши истории ассоциировались именно с этой песней. В моей жизни произошла неслучайная встреча с человеком, который очень вдохновил меня на написание этого трека", - поделился Макс.

Недавно Макс Барских опроверг информацию о скором завершении музыкальной карьеры. Важную информацию для своих фанатов он дал в интервью для журнала Cosmopolitan.

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