Мадонна хотела "купить" ребенка за $ 20 млн

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Американский баскетболист и звезда NBA Деннис Родман откровенно рассказал об отношениях с поп-королевой Мадонной.

Мужчина в программе The Breakfast Club утверждал, что звезда хотела заплатить ему немалую сумму денег за зачатие ребенка.

Пара встречалась в 1990 годах. По словам Родмана, Мадонна так хотела от него ребенка, что предлагала $20 млн, если забеременеет.

"Мадонна сказала, что заплатит мне эту сумму, если ребенок родится", - рассказывал Деннис.

По словам баскетболиста, он был не против и делал все, чтобы мечта поп-королева сбылась.

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"Я бросал кости в Вегасе, а она была в Нью-Йорке, и она звонит. Я отвечаю на звонок, и она говорит: "Деннис, у меня овуляция". А я говорю: "Что? У тебя овуляция? Что это?", - вспоминал звезда NBA.

Мадонна отправила за ним частный самолет, который привез Родмана к ней в Нью-Йорк.

"Полетел к ней домой, сделал свое дело, вернулся в самолет, полетел в Вегас. В казино все еще держали стол для меня, и я снова начал играть. Это вполне правдивая история", - прокомментировал Родман.

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