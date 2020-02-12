Люблю наркотики, но их перерос: Маколей Калкин дал интервью

Фото: instagram.com/esquire

Звезда "Один дома" 39-летний Маколей Калкин впервые за 15 лет решился на фотосессию для глянца.

Актер дал большое интервью журналу Esquire, пишет Tabloid.

"Люди считают, что я сумасшедший или чудик, или поврежденный. Странный. Надломленный. И, кроме последнего года-двух, я на самом деле не слишком много показывался. Поэтому я могу это понять. Ну то есть, о'кей, все, перестаньте впадать в такой шок от того, что я относительно уравновешенный", - поделился Калкин.

Калкин признался, что в 1990-х работа ребенка-актера ему сначала нравилась, нравились популярность и позитивное внимание. Но наступил момент, когда все это превратилось в тяжелую рутину, а ему хотелось просто ходить в школу, как ровесники. Он говорил об этом взрослым, но его не услышали.

"Но могло же быть хуже, понимаете? Я не работал в шахте, не был ребенком-солдатом", - констатировал Калкин.

Несмотря на непростое детство и токсичные отношения с родителями, с которыми он потом судился, чтобы не дать им пользоваться заработанными им деньгами, все в конечном итоге сложилось неплохо. У него есть слава, деньги, дом, любимая девушка и кошки: Эплз и Дьюд. А еще есть золотая рыбка Синнамон.

Маколей называет себя домоседом. По словам его подруги Бренды, мало кто может себе представить, какой он добрый, верный, милый и умный. И как он работал над тем, чтобы стать именно таким человеком.

"Я не употребляю наркотиков рекреационно. Я до сих пор пью, как рыба. Пью и курю. Но тех вещей не касаюсь. Я люблю их. Они - как старые друзья. Но иногда ты перерастаешь старых друзей", - отметил актер, у которого, говорили, была героиновая зависимость.

Относительно Майкла Джексона Калкин в который раз подчеркнул: певец ни разу его не домогался.

"В меня нет причин что-то скрывать. Его уже нет. Если бы что-то было - не скажу, что это было бы стильно или что-то такое, но сейчас было бы подходящее время, чтобы об этом рассказать. Если бы мне было о чем рассказать, я однозначно рассказал бы. Но нет, я никогда ничего такого не видел, он никогда (мне) ничего не делал ", - отметил актер.

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Маколей рассказал о шансе вернуться на большие экраны, сыграть в тарантиновском фильме "Однажды в... Голливуде". И он его провалил.

"Это была катастрофа. Я самого себя не нанял бы. Прослушивание даются мне ужасно, а это было мое первое прослушивание лет за восемь", - рассказал Калкин.

38-летний Маколей Калкин, известный по роли Кевина в новогоднем фильме "Один дома", снова появился в образе мальчика, которого забыли одного дома на Рождество, но уже в рекламе для компании Google. 19 декабря видео опубликовали на YouTube-канале Google. Его уже просмотрели почти 6 млн пользователей.