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среда, 12 февраля 2020 16:02

Люблю наркотики, но их перерос: Маколей Калкин дал интервью
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Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые за 15 лет решился на большую фотосессию для глянца
Фото: instagram.com/esquire
Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые за 15 лет решился на большую фотосессию для глянца
Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые за 15 лет решился на большую фотосессию для глянца
Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые за 15 лет решился на большую фотосессию для глянца
Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые за 15 лет решился на большую фотосессию для глянца

Звезда "Один дома" 39-летний Маколей Калкин впервые за 15 лет решился на фотосессию для глянца.

Актер дал большое интервью журналу Esquire, пишет Tabloid.

"Люди считают, что я сумасшедший или чудик, или поврежденный. Странный. Надломленный. И, кроме последнего года-двух, я на самом деле не слишком много показывался. Поэтому я могу это понять. Ну то есть, о'кей, все, перестаньте впадать в такой шок от того, что я относительно уравновешенный", - поделился Калкин.

Калкин признался, что в 1990-х работа ребенка-актера ему сначала нравилась, нравились популярность и позитивное внимание. Но наступил момент, когда все это превратилось в тяжелую рутину, а ему хотелось просто ходить в школу, как ровесники. Он говорил об этом взрослым, но его не услышали.

"Но могло же быть хуже, понимаете? Я не работал в шахте, не был ребенком-солдатом", - констатировал Калкин.

Несмотря на непростое детство и токсичные отношения с родителями, с которыми он потом судился, чтобы не дать им пользоваться заработанными им деньгами, все в конечном итоге сложилось неплохо. У него есть слава, деньги, дом, любимая девушка и кошки: Эплз и Дьюд. А еще есть золотая рыбка Синнамон.

Маколей называет себя домоседом. По словам его подруги Бренды, мало кто может себе представить, какой он добрый, верный, милый и умный. И как он работал над тем, чтобы стать именно таким человеком.

"Я не употребляю наркотиков рекреационно. Я до сих пор пью, как рыба. Пью и курю. Но тех вещей не касаюсь. Я люблю их. Они - как старые друзья. Но иногда ты перерастаешь старых друзей", - отметил актер, у которого, говорили, была героиновая зависимость.

Относительно Майкла Джексона Калкин в который раз подчеркнул: певец ни разу его не домогался.

"В меня нет причин что-то скрывать. Его уже нет. Если бы что-то было - не скажу, что это было бы стильно или что-то такое, но сейчас было бы подходящее время, чтобы об этом рассказать. Если бы мне было о чем рассказать, я однозначно рассказал бы. Но нет, я никогда ничего такого не видел, он никогда (мне) ничего не делал ", - отметил актер.

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Маколей рассказал о шансе вернуться на большие экраны, сыграть в тарантиновском фильме "Однажды в... Голливуде". И он его провалил.

"Это была катастрофа. Я самого себя не нанял бы. Прослушивание даются мне ужасно, а это было мое первое прослушивание лет за восемь", - рассказал Калкин.

38-летний Маколей Калкин, известный по роли Кевина в новогоднем фильме "Один дома", снова появился в образе мальчика, которого забыли одного дома на Рождество, но уже в рекламе для компании Google. 19 декабря видео опубликовали на YouTube-канале Google. Его уже просмотрели почти 6 млн пользователей.

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12
февраля

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