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четверг, 20 декабря 2018 13:06

Маколей Калкин снова снялся в "Один дома"

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Маколей Калкин снова снялся в &quot;Один дома&quot;
Фото: из открытых источников

38-летний Маколей Калкин, известный по роли Кевина в новогоднем фильме "Один дома", снова появился в образе мальчика, которого забыли одного дома на Рождество, но уже в рекламе для компании Google. 19 декабря видео опубликовали на YouTube-канале Google. Его уже просмотрели почти 6 млн пользователей.

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Ролик начинается со сцены, когда заспанный Кевин зовет в пустом доме маму и папу. После того, как 38-летний "мальчик" понимает, что остался один на Рождество, он прыгает на кровати, смотрит "Ангелов с грязными лицами", заказывает пиццу. К Кевина снова приходят грабители Гарри и Марв и он уже готов дать им отпор, но с помощью приложения Google.

На экраны украинских кинотеатров вышла семейная комедия "Приключения S Николая" режиссера Семена Горова.

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Дата
20
декабря

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