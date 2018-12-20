Маколей Калкин снова снялся в "Один дома"

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38-летний Маколей Калкин, известный по роли Кевина в новогоднем фильме "Один дома", снова появился в образе мальчика, которого забыли одного дома на Рождество, но уже в рекламе для компании Google. 19 декабря видео опубликовали на YouTube-канале Google. Его уже просмотрели почти 6 млн пользователей.

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Ролик начинается со сцены, когда заспанный Кевин зовет в пустом доме маму и папу. После того, как 38-летний "мальчик" понимает, что остался один на Рождество, он прыгает на кровати, смотрит "Ангелов с грязными лицами", заказывает пиццу. К Кевина снова приходят грабители Гарри и Марв и он уже готов дать им отпор, но с помощью приложения Google.

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