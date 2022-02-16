Любимая Виктора Павлика призналась, сколько зарабатывает в Instagram: "Смотря, какой месяц"

Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, сколько зарабатывает на социальных сетях.

Женщина активно ведет блог в Instagram. Говорит, ее месячный заработок может составлять $10 тыс. (более 280 тыс. грн). Об этом Репьяхова рассказала в программе "Зірковий шлях".

Блогер не только зарабатывает деньги из рекламы, но и вкладывает в развитие страницы.

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Фото: instagram.com/repyahovakate

"Смотря, какой месяц. Декабрь был активным. Я заработала около 10 тысяч долларов. Но я и вложила в ноябре более пяти тысяч долларов", - говорит звезда сети.

Жена музыканта признается: один рекламный пост у нее стоит 8-10 тыс. грн, а с InstaStories реклама заказчику обойдется в 15 тыс. грн.

Блогер и жена артиста Виктора Павлика Екатерина поделилась в сети видео из личного архива. В ролике певец сообщает детям от предыдущих браков - сыну Александру и дочери Кристине - о беременности любимой. Трогательную реакцию показала в Instagram.