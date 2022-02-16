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Любимая Виктора Павлика призналась, сколько зарабатывает в Instagram: "Смотря, какой месяц"
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Жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, сколько зарабатывает на социальных сетях.

Женщина активно ведет блог в Instagram. Говорит, ее месячный заработок может составлять $10 тыс. (более 280 тыс. грн). Об этом Репьяхова рассказала в программе "Зірковий шлях".

Блогер не только зарабатывает деньги из рекламы, но и вкладывает в развитие страницы.

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Екатерина Репьяхова призналась, сколько зарабатывает на Instagram
Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова призналась, сколько зарабатывает на Instagram
Екатерина Репьяхова призналась, сколько зарабатывает на Instagram
Екатерина Репьяхова призналась, сколько зарабатывает на Instagram
Екатерина Репьяхова призналась, сколько зарабатывает на Instagram

"Смотря, какой месяц. Декабрь был активным. Я заработала около 10 тысяч долларов. Но я и вложила в ноябре более пяти тысяч долларов", - говорит звезда сети.

Жена музыканта признается: один рекламный пост у нее стоит 8-10 тыс. грн, а с InstaStories реклама заказчику обойдется в 15 тыс. грн.

Блогер и жена артиста Виктора Павлика Екатерина поделилась в сети видео из личного архива. В ролике певец сообщает детям от предыдущих браков - сыну Александру и дочери Кристине - о беременности любимой. Трогательную реакцию показала в Instagram.

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