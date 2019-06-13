Лобода засветила грудь

Певица Светлана Лобода продолжает удивлять поклонников эффектными и сексуальными образами.

Артистка на странице в Instagram продемонстрировала новый "аутфит", - пишет "Уніан".

Многим он показался откровенным.

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На снимке Лобода появилась в стильном спортивном костюме с хитовым принтом в этом сезоне - леопардовым. Модный образ дополнили трендовые шлепанцы и оригинальные солнцезащитные очки. Не обошлось в кадре без "перчинки", их целых две: поза певицы - на корточках - и обнажения: "суперзвезда" показала свою грудь, правда, в бюстгальтере.

Автор: images.unian.net Артистка на своей странице в Instagram продемонстрировала новый "аутфит"

"Горячо!", "Огонь", "Классная", "Света, ты как гопник", "Крутая", "Роскошная", "Идеальная", "Светлана Гопота", - пишут в комментариях к фото.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая работает в России, возмутила сеть новым фото. На нем она одета в костюме с блестками и широким декольте. Образ дополнила шляпой с широкими полями и темными очками.